Descontrolado, homem esfaqueia e mata irmão na frente do pai durante discussão

Um homem de 48 anos esfaqueou e matou o próprio irmão, de 54 anos, na frente do pai durante uma discussão no bairro São João Batista, em Venda Nova, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Militar (PM) da região, Claudinei Catharina chegou em casa agressivo e dando chutes no portão. Em seguida, começou a discutir com o irmão mais velho, Vicente De Paula Catharina. Descontrolado, Claudinei foi até a cozinha, pegou uma faca e partiu para cima da vítima, acertando uma facada no peito dele.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Homem mata a irmã com facada após briga em Itaituba]]

O pai dos dois, desesperado com a situação, pediu ajuda aos outros filhos que moram próximo da casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e constatou a morte de Vicente no local. Segundo o genitor da vítima e do suspeito, o filho mais novo consome bebidas alcoólicas e drogas e que frequentemente ocorriam as brigas na casa.

O suspeito fugiu do local, mas, pouco tempo após cometer o crime, foi até a casa de uma vizinha perguntar se o irmão havia morrido. Ela, então, confirmou a morte para Claudinei, que disse que queria se entregar para a polícia. A mulher, então, gritou pelos agentes, que ainda estavam no local da cena do crime.

O suspeito foi preso em flagrante pelos militares, e permanece à disposição da justiça. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Vicente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Belo Horizonte.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)