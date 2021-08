Para ‘vingar’ mortes de pai e irmão por covid-19, homem mata casal a tiros; entenda

Um homem atirou em três pessoas da mesma família, nesta terça-feira (17). As vítimas estavam em uma oficina de carros, em Goiânia, quando o crime aconteceu. A polícia acredita que o acusado tentou matar as pessoas por achar que seu pai e irmão contraíram covid-19 e morreram após terem tido contato com as três pessoas da outra família. As informações são do Metrópoles.

No tiroteio, Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, morreu no local. A esposa dele, Marília Silva e Silva, de 37 anos, foi levada para um hospital, mas também não resistiu. O filho, de 21 anos, levou um tiro na perna e está hospitalizado com traumatismo.

Testemunhas disseram que o acusado se revoltou após a morte dos próprios familiares. “Esse jovem contou que eles já vinham sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de terem transmitido coronavírus para a família do atirador. Este estaria ali para vingar as mortes (por Covid) do seu pai e irmão”, explica o delegado responsável pelo caso. O acusado fugiu e a polícia ainda está o procurando.