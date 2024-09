Dentista é assassinada a facadas pelo irmão na frente da mãe

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato da dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, morta a facadas pelo próprio irmão na última quinta-feira (26/9) no município de Gravatal. De acordo com o delegado Willian Meotti, responsável pelo caso, uma disputa por herança pode ter sido a motivação do crime, que ocorreu na presença da mãe dos dois.

Após cometer o homicídio, o suspeito fugiu para uma área de mata, e equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, iniciaram as buscas para localizá-lo.

O corpo de Isabel foi encontrado na residência da mãe, onde também morava o irmão. A vítima apresentava múltiplos ferimentos provocados por faca. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local constatou que a dentista já estava sem vida. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o delegado, detalhes sobre a dinâmica do crime permanecem sob investigação. O sepultamento de Isabel foi realizado nesta sexta-feira (27/9) em Capivari de Baixo, cidade próxima à de onde ocorreu o crime.