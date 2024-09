Polícia faz buscas por suspeito de feminicídio em Belterra

A Polícia Civil do Pará segue em busca de José Freitas de Sousa, de 44 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira Francilene Oliveira da Conceição, de 28 anos, que estava grávida de oito meses. O crime, tratado como feminicídio, ocorreu na última terça-feira (10), na cidade de Belterra, no oeste do estado. De acordo com informações das autoridades, o assassinato foi motivado por ciúmes e pela recusa de José Freitas em aceitar o fim do relacionamento.

Francilene foi esfaqueada pelas costas enquanto dormia em sua residência, localizada na Estrada Sete. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, conhecido pelo apelido de “Bibica”, chegou ao local em uma motocicleta e aproveitou que a ex-companheira estava descansando para realizar o ataque.

Após ser esfaqueada, Francilene gritou por socorro, alertando seu pai, Francisco da Conceição, de 62 anos, que estava na casa no momento. Ao tentar ajudar a filha, Francisco foi atacado pelo suspeito com um pedaço de madeira e, em seguida, atingido com duas terçadadas.

Tanto Francilene quanto o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Francisco da Conceição foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levado para o Hospital Municipal de Santarém, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi revelado.

A Polícia Civil de Belterra já iniciou as investigações e identificou testemunhas que serão ouvidas nos próximos dias. A faca utilizada no crime foi apreendida. Enquanto isso, as equipes das polícias Civil e Militar continuam as buscas por José Freitas de Sousa, que permanece foragido.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181.