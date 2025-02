Homem é morto enquanto procurava pelo suspeito de matar o irmão dele no oeste do Pará

Leandro Amorim da Silva, de 41 anos, conhecido como Leandro Índio, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (3/2), em Mojuí dos Campos, oeste do Pará. De acordo com a polícia, o crime aconteceu enquanto a vítima procurava pelo suspeito de ter matado o irmão de Leandro, Lenilzo Amorim da Silva, 36, que foi assassinado no último sábado (1º/2).

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada ao caso e constatou o crime, que ocorreu em uma área de mata. A principal hipótese das autoridades é de que um homem chamado de "Negão" possa estar envolvido na morte dos dois irmãos.

O assassinato de Lenilzo, que era um trabalhador rural, também aconteceu em Mojuí. Ele foi morto com um tiro na cabeça após uma suposta discussão e teve o corpo jogado no rio Curuá-Una. Na ocasião, dois homens que estavam no local do crime e teriam sido ameaçados a jogar o corpo da vítima às margens do rio Curuá-Una. Porém, a dupla foi apresentada na delegacia, ouvida e liberada.

Até a manhã desta terça-feira (4/2), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento nos dois homicídios. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "a Delegacia de Mojuí dos Campos investiga a morte de Leandro Amorim da Silva". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas apurações do caso.