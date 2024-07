Condenado por homicídio, homem é preso com armas e munições no oeste paraense

Dilson Roberto Kreuz, de 44 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (1º) no Ramal do Sarafim, na zona rural de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. A prisão ocorreu durante uma operação do 35º Batalhão de Polícia Militar, que recebeu informações sobre a sentença condenatória por homicídio contra Kreuz enquanto realizava um patrulhamento rural.

Ao cumprir o mandado de prisão, os policiais realizaram buscas na residência do acusado, onde encontraram armamentos e munições. Após ser detido, Kreuz foi conduzido à Delegacia Civil de Mojuí dos Campos para os procedimentos legais. Ele segue à disposição do Poder Judiciário.