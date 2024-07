Corpo de mulher vítima de homicídio é encontrado dentro de saco plástico na Pratinha II, em Belém

Uma mulher, que ainda não teve a identidade descoberta, foi assassinada na manhã desta segunda-feira (1º/07), no bairro da Pratinha II, em Belém. Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi informada via Centro Integrado de Operações (CIOp) sobre o caso, após moradores localizarem o corpo da vítima dentro de um saco plástico. Ainda não há muitos detalhes sobre as circunstâncias do homicídio.

Conforme o Ciop, o caso ocorreu na rua Santa Maria, acesso pela Avenida Arthur Bernardes. Quando as autoridades policiais chegaram ao local, os moradores não passaram mais informações. Ainda conforme os agentes, o local é considerado área vermelha e a “lei do silêncio imperou” entre as testemunhas. Por volta de 8h da manhã, a Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e remoção do corpo. Não foi informado se a mulher teria sido assassinada por disparo de arma de fogo ou arma branca.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o corpo da vítima foi encaminhado para a perícia. O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher, em Belém.