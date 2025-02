Corpo é encontrado com os pés amarrados na Baía do Guajará em Belém

A Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) infomou na tarde deste sábado (1º/01) o achado de um corpo nas águas da Baía do Guajará, na altura do bairro da Vila da Barca, em Belém. A notícia circula em um vídeo gravado por agentes da CIPFlu, que pedem a parceria do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo de dentro do rio.

De acordo com o sargento Marcelo, da CIPFlu, o corpo, que não teve o sexo identificado, foi localizado pelos agentes, durante ronda de rotina nas águas da baía que margeia Belém. "Em mais uma patrulha aqui no rio, na altura da Vila da Barca, encontramos um corpo, com os pés amarrados", informa o militar.

O sargento acrescenta: "ele (o corpo) já estava em avançado estado de decomposição". O policial militar solicita o apoio do resgate do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do corpo.

Ele encerra o vídeo, se apresentando como integrante da equipe do capitão Luiz Paulo, que sempre designa aos agentes a realização de rondas e patrulhas dos rios e no entorno das ilhas de Belém e também no entorno do Complexo do Ver-o-Peso.