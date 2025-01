Corpo de jovem trans é encontrado em Marituba

O corpo da jovem trans Jully Roberta Santos de Vilhena, de 22 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29/1), na Rua Alfredo Calado, no bairro Santa Lúcia, em Marituba, na Grande Belém. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira (22/1). Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas.

VEJA MAIS

Informação preliminatres do local apontam que ela foi encontrada com um tiro na nuca. O corpo dela foi localizado em uma área de mata de difícil acesso. A jovem já estava desaparecida há mais de uma semana. Familiares da moça realizaram uma mobilização para encontrar a vítima, mas sem suceso.

Também de acordo com as primeiras informações do local onde a jovem foi encontrada, Jully foi vista pela última vez saindo de caas em uma motocicleta acompanhada de dois homens. Desde então, ela não foi mais encontrada. E ainda, nesse momento, os familiares ainda tentaram ela impedir, mas foram agredidos por essas duas pessoas - que, até então, não foram identificadas.

Familiares estiveram no local onde a vítima foi encontrada. As polícias Militar (PM), Civil (PC) e Científica (PCEPA) foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.

(Com informações do repórter Wesley Costa, da Liberal +)