Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e o rosto desfigurado em Ananindeua

Josué Lucas da Costa Amorim, de 25 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo e parte do rosto desfigurado na madrugada desta sexta-feira (24/1), na Comunidade Jerusalém, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com as mãos amarradas para trás e uma camisa de cor azul enrolada no pescoço.

Uma guarnição 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) foi acionada por volta das 5h50 para verificar, um suposto baleamento no local. Assim que os militares chegaram no local visualizaram Josué morto. Segundo a PM, o corpo do rapaz apresentava dois tiros de espingarda, além de outros seis disparos de pistola.

Com isso, as polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA) também se deslocaram até o ponto onde o cadáver havia sido encontrado para realizar a investigação de local de crime e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda de acordo com a PM, Josué era morador da comunidade Jardim Nova Vida.

Até o momento, as circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que a Seccional de Ananindeua apura a morte de Josué. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso.