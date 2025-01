Ônibus pega fogo no bairro do Guamá, em Belém; ninguém ficou ferido

Um ônibus foi consumido pelas chamas na tarde desta quarta-feira, 22, no bairro do Guamá, em Belém. O sinistro ocorreu por volta das 15h, na travessa Guerra Passos com a rua Intendente Dr. Virgílio Mendonça, em frente à praça Frei Daniel. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram acionadas para controlar o incêndio. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas, com uma fumaça densa se espalhando pela área. Testemunhas chegaram a especular que o fogo teria sido causado intencionalmente, mas a informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, somente uma perícia técnica poderá detalhar as causas do incêndio.

A irmã Cleide Souza da Cruz, que trabalha em uma comunidade religiosa próxima ao local, contou que a fumaça chamou a atenção de todos na área. “Nós ficamos sabendo pela fumaça. Começamos a organizar as crianças. Eram 100 crianças. Elas estavam calmas, se preparando para sair. Os policiais chegaram e orientaram também a gente a fazer a evacuação porque a fumaça e o vento estavam muito fortes”, relatou. Ela afirmou não acreditar em incêndio criminoso.

De acordo com o tenente Fábio, do Corpo de Bombeiros, a equipe chegou rapidamente ao local e iniciou o combate às chamas. “Fizemos o combate direto às chamas, o que fez com que nossa água acabasse. Nós pedimos apoio. Estamos realizando o rescaldo”, explicou. Ele também destacou que a causa do incêndio ainda será determinada por perícia.

“O tanque de combustível do ônibus não chegou a ser atingido. Observamos que ficou intacto, e a origem do fogo se deu nas extremidades de onde fica o motor. Quando nós chegamos, observamos que estava vazando com​bustível. Então, nós restringimos esse vazamento e verificamos que se tratava apenas de danos materiais”, informou o tenente, acrescentando que o combate ao fogo durou cerca de 30 minutos.

O dono do ônibus esteve no local. Wiliam Paes relatou que não acredita em incêndio criminoso. Ele detalhou que foi informado do incêndio por pessoas que moram próximas e se deslocou ao local do sinistro, onde tentou controlar as chamas por conta própria até a chegada dos bombeiros.