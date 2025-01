Corpo de homem com golpe de facão na nuca é encontrado em garimpo no sudoeste do Pará

Um crime com requintes de crueldade foi descoberto na madrugada desta terça-feira (21), por volta das 2h, no garimpo Nova Descoberta, localizado entre ​Crepurizinho e ​Creporizão, na zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido “Raimundo”, foi encontrado por m​oradores da área com um profundo golpe na nuca, que quase resultou em decapitação.

De acordo com informações preliminares repassadas pelo subtenente PM Juvenal, comandante do destacamento da comunidade Crepurizinho, onde o corpo da vítima foi localizado em condições que indicam possível crime de homicídio doloso.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia do Distrito de Moraes Almeida, instaurou inquérito policial para apurar o caso. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Em um comunicado oficial, a Polícia Civil informou que investiga o caso. Perícias foram solicitadas para auxiliar a investigação. Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas às autoridades policiais, por meio do disque-denúncia 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.