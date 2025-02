Suspeito de tentar assassinar policial militar em Bragança é morto em ação policial

Arthur Murilo Tavares Ferreira, de 34 anos, foi morto em ação policial no sábado (15/2), em Bragança, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ele era suspeito de participar da tentativa de homicídio contra um policial militar.

O caso aconteceu depois que houve uma troca de tiros entre um policial militar e dois homens em uma loja do município, ainda no sábado. A partir da determinação do Coronel Adauto, comandante do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), a Polícia Militar realizou uma operação para localizar e capturar os envolvidos no episódio.

A PM recebeu uma informação de onde estaria um dos suspeitos envolvido na fuga. Com isso, os militares foram até a residência indicada. Segundo as autoridades, os agentes bateram na porta da frente do imóvel, momento em que Arthur tentou fugir pelos fundos da casa, que já estava cercada.

Ainda conforme a PM, o suspeito estava com uma arma em punho e tentou atirar contra os militares. No entanto, os policiais revidaram e conseguiram baleá-lo duas vezes. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a PM apreendeu um revólver e duas munições.

Em nota, a PC confirmou a morte de Arthur Ferreira após confronto com a Polícia Militar. Com relação ao atentado contra o PM, a instituição comunicou que equipes da delegacia de Bragança trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos na ação criminosa. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas.