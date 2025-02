Suspeito de homicídio e fazer parte de facção criminosa é morto em ação policial, em Tailândia

Marcos da Silva Costa morreu em uma ação policial ocorrida na madrugada de domingo (9/2), em Tailândia, nordeste do Pará. Segundo a polícia, ele é suspeito de homicídio e de integrar uma organização criminosa.

Conforme o Portal Tailândia, o 45º Batalhão de Polícia Militar (45º BPM) informou que Marcos se escondia no município após ser acusado de participação no assassinato de um indivíduo em Parauapebas, no sudeste do estado. Conforme as autoridades, ele e outros homens foram vistos decapitando a vítima.

O suspeito se encontrava escondido no bairro Vila Macarrão, em Tailândia. A polícia suspeitava que ele estava realizando vários assaltos na cidade juntamente com outros homens, ainda de acordo com o Portal Tailândia.

Durante a abordagem policial, o suspeito tentou escapar e efetuou um tiro contra os agentes, que revidaram e balearam atingindo o suspeito. Marcos foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), porém não resistiu e morreu ao dar entrada na instituição de saúde.

Na casa onde o homem se escondia, os policiais apreenderam uma arma de fabricação caseira, calibre 36, uma munição deflagrada e um cartão de crédito. O caso foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil do município.