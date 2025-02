Dupla armada troca tiros com segurança dentro de loja em Bragança

Uma troca de tiros entre um segurança e dois suspeitos foi registrada na tarde deste sábado (15/02), na cidade de Bragança, nordeste do Pará. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a dupla armada chega de moto ao local e vai em direção ao segurança. Não houve mortes, mas clientes que estavam no local ficaram feridos.

Tudo ocorreu por volta de 17h50. Um dos suspeitos usava boné branco e camisa amarela e o outro estava de camisa e bermuda preta. Eles descem da motocicleta vermelha e entram na loja de celulares. O local está cheio de clientes. A dupla caminha em direção ao segurança que estava na parte de trás do balcão e o suspeito de camisa amarela saca uma arma de fogo de dentro da bermuda. O suspeito atira em direção ao segurança, que corre e também pega uma arma que estava na cintura da calça. Inicia uma troca de tiros e os suspeitos correm para fora da loja.

As imagens mostram os clientes assustados. Eles se jogam no chão durante o tiroteio. No lado de fora, os dois suspeitos param ao lado da moto, mas são alcançados pelo agente de segurança que faz outros disparos. Após outra troca de tiros, a dupla armada foge correndo. Os relatos iniciais são de que alguns clientes ficaram feridos com os estilhaços do balcão de vidro, que foi atingido pelos disparos.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Bragança trabalham para identificar e localizar os suspeitos de cometer a tentativa de homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.