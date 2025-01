Duas pessoas são baleadas durante assalto a ferry boat no trajeto entre o Amapá e a ilha do Marajó

Um assalto ao ferry boat São Pedro, conhecido como “Balsa do Café”, deixou duas pessoas baleadas na madrugada do último sábado (11), durante a viagem entre o Amapá e Gurupá, na ilha do Marajó. O crime foi confirmado pela Polícia Civil do Pará, que investiga o caso.

De acordo com testemunhas, os criminosos abordaram a embarcação em um barco menor, agindo de forma violenta e efetuando disparos de arma de fogo. Duas pessoas foram atingidas pelos tiros e encaminhadas ao hospital. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Além da violência, os passageiros tiveram celulares, dinheiro e outros pertences roubados. Segundo a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Gurupá estão empenhadas na identificação e localização dos autores do crime.

Em nota, a empresa responsável pela embarcação lamentou​ o ocorrido e pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos. A empresa informou ainda que o ferry boat segue operando normalmente em sua rota.

“A Polícia Civil do Pará informa que equipes da Delegacia de Gurupá estão atuando para identificar e localizar os envolvidos no roubo a uma embarcação que seguia para Gurupá. Dois passageiros foram feridos por disparos de arma de fogo e encaminhados ao hospital. Celulares, dinheiro e objetos pessoais das vítimas foram roubados”, informou a PC.