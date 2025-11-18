Casal suspeito por morte de empresário também é investigado por morte de irmãos no Sul do Pará

A Polícia Civil investiga a possível ligação de um casal preso por latrocínio em Xinguara, no sul do Pará, com a morte de dois irmãos idosos em Tucumã. Os suspeitos são Gigliolla Silva de Sousa e Wanderson Silva de Sousa.

O delegado Max Müller, responsável pelas investigações em Xinguara, informou que tem trocado dados com a seccional de Tucumã sobre o caso. A principal suspeita é de que eles atuaram em outro latrocínio na cidade vizinha.

O casal é apontado como autor do latrocínio que vitimou o empresário Victor Augusto da Rocha Arnaud em Xinguara. Eles admitiram apenas a localização do corpo, mas a polícia segue com a hipótese de latrocínio como motivação.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o "corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (13), no quintal de uma residência em Xinguara, após troca de informações entre as Polícias Civis do Pará e do Maranhão. Dois suspeitos já haviam sido presos no dia 7 de novembro, no município de Estreito (MA). A Delegacia de Xinguara investiga o caso e também apura a possível participação do casal no duplo homicídio registrado em outubro, em Tucumã".

Detalhes da investigação em Tucumã

Em Tucumã, dois irmãos foram encontrados mortos em avançado estado de decomposição no dia 15 de outubro. As vítimas foram identificadas como Júlio César, de 62 anos, e a professora Vera Regina, de 64 anos.

De acordo com o delegado Müller, os suspeitos conheciam as vítimas de Tucumã. “Eles aproveitaram desse conhecimento, entraram na casa da vítima e mataram o casal de irmãos”, afirmou.

A Polícia Civil de Tucumã conduz as investigações, que estão bem adiantadas, buscando reunir elementos que confirmem a participação do casal. As duas investigações seguem em andamento.

O desaparecimento do empresário em Xinguara

Victor Augusto da Rocha Arnaud estava desaparecido desde 30 de outubro em Xinguara. Gigliolla Silva de Sousa é ex-mulher do empresário. O corpo foi encontrado em 7 de novembro com marcas de facadas e em decomposição.

Wanderson Silva de Sousa é o principal suspeito de ter ocultado o cadáver. Victor havia desaparecido após sair de casa de carro e deixar de atender às ligações da família. A filha percebeu mensagens consideradas atípicas.

O caso tomou novos rumos após o veículo do empresário ser localizado no estado do Maranhão com Wanderson e Gigliolla, o que levou à prisão dos dois suspeitos. Gigliolla e Victor tinham uma filha de cinco anos, que permanece sob os cuidados da família materna.