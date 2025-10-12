Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Adriano 'Paredão' é executado a tiros em Barcarena

A vítima trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia próximo ao local do crime

O Liberal

Um jovem foi assassinado no início da tarde deste domingo (12), quando circulava próximo a rotatória que dá acesso à comunidade de Santa Maria, na rodovia Moura Carvalho, município de Barcarena. 

VEJA MAIS

image Homem morre e mais quatro são presos após confronto com a PM em Tucuruí
Em nota, a PM informou que recebeu denúncias anônimas de que um grupo estaria em deslocamento para cometer um homicídio e roubo

image Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba
De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima, identificada até o momento apenas pelo nome Adriano ‘Paredão’, trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia próximo ao local do crime. 

De acordo com informações ainda preliminares, era por volta das 13h quando o assassino, um homem não identificado, chegou armado, atacou Adriano pelas costas e em seguida disparou contra a vítima, que morreu ainda no local. 

Após o crime, amigos e familiares da vítima se reuniram no local e a notícia se espalhou rapidamente pela cidade, onde Adriano era bastante conhecido devido a sua profissão. 

A reportagem solicitou mais informações sobre o crime para a Polícia Civil e aguarda retorno. 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de subtenente é morto em confronto com a PM em Itupiranga

"Pai Véio", acusado de chefiar quadrilha que aterrorizava assentamento em Parauapebas, morreu durante operação policial; outro homem foi preso após tentar atacar PM com facão

12.10.25 15h13

POLÍCIA

Passageiros de Tratamento Fora do Domicílio de Rurópolis (PA) sofrem acidente na BR-230

Acidente ocorreu na sexta-feira (10) à noite na Transamazônica, no trecho entre Rurópolis e Itaituba

12.10.25 9h22

POLÍCIA

Homem é preso na Grande Belém como suspeito de forjar próprio sequestro para extorquir a esposa

Ele atua como motorista de aplicativo e foi preso em Marituba

11.10.25 19h58

POLÍCIA

Homem é baleado pela polícia e preso por tráfico de drogas em Itupiranga

De acordo com as autoridades, ele tentou reagir, avançando contra a equipe com um facão, e acabou sendo baleado na perna para ser contido

11.10.25 17h16

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba

De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

11.10.25 15h36

POLÍCIA

Passageiros de Tratamento Fora do Domicílio de Rurópolis (PA) sofrem acidente na BR-230

Acidente ocorreu na sexta-feira (10) à noite na Transamazônica, no trecho entre Rurópolis e Itaituba

12.10.25 9h22

RESGATE

Adolescente é resgatada após sair a pé do Paraná para encontrar homem em Belém do Pará

A garota de 15 anos foi encontrada na PR-180 e relatou que já havia caminhado cerca de 100 km

11.10.25 10h16

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de subtenente é morto em confronto com a PM em Itupiranga

"Pai Véio", acusado de chefiar quadrilha que aterrorizava assentamento em Parauapebas, morreu durante operação policial; outro homem foi preso após tentar atacar PM com facão

12.10.25 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda