Adriano 'Paredão' é executado a tiros em Barcarena

Um jovem foi assassinado no início da tarde deste domingo (12), quando circulava próximo a rotatória que dá acesso à comunidade de Santa Maria, na rodovia Moura Carvalho, município de Barcarena.

A vítima, identificada até o momento apenas pelo nome Adriano ‘Paredão’, trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia próximo ao local do crime.

De acordo com informações ainda preliminares, era por volta das 13h quando o assassino, um homem não identificado, chegou armado, atacou Adriano pelas costas e em seguida disparou contra a vítima, que morreu ainda no local.

Após o crime, amigos e familiares da vítima se reuniram no local e a notícia se espalhou rapidamente pela cidade, onde Adriano era bastante conhecido devido a sua profissão.

A reportagem solicitou mais informações sobre o crime para a Polícia Civil e aguarda retorno.