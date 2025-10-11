Adolescente é resgatada após sair a pé do Paraná para encontrar homem em Belém do Pará

Uma adolescente de 15 anos foi resgatada após ser localizada caminhando sozinha pela rodovia PR-180, em Cafelândia, oeste do Paraná. A jovem, moradora de Cascavel, relatou que pretendia ir a pé até Belém do Pará, onde encontraria um homem que conheceu na internet. O caso foi registrado na terça-feira (7) e uma equipe do Conselho Tutelar paranaense encaminhou a garota para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o portal CGN, a adolescente foi vista por vários condutores enquanto andava pela rodovia, nas proximidades do lixão de Cafelândia, que fica na região metropolitana de Cascavel. Moradores da área resolveram acionar a polícia militar devido ao perigo representado, diante do intenso tráfego de caminhões e pela falta de acostamento no trecho.

Pessoas que passavam pelo local decidiram parar para oferecer ajuda a adolescente e perguntaram para ela o que estava ocorrendo. Minutos depois, a equipe do Conselho Tutelar, que havia sido acionada por moradores, chegou ao local para prestar atendimento. Durante a conversa, a garota contou que havia conhecido um rapaz pela internet e que pretendia viajar até Belém, que fica a mais de 3.200 quilômetros de distância de Cascavel, para encontrar-se com ele.

A jovem ainda detalhou que já teria caminhado cerca de 100 quilômetros e acreditava que completaria o percurso em aproximadamente 22 dias. Após realizar o resgate, o Conselho Tutelar entrou em contato com o tio da jovem, que seria o responsável por sua guarda legal em Cascavel. O familiar se deslocou até Cafelândia para buscá-la e acompanhá-la de volta para casa.