O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre em acidente de moto na avenida Artur Bernardes, em Belém

A vítima foi atingida por uma carreta na noite de sexta-feira (10), no bairro da Pratinha

O Liberal
fonte

Jovem morre em acidente de moto na avenida Artur Bernardes, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Uma jovem identificada como Renata Cristina Cardoso, de 24 anos, morreu em um acidente de trânsito na avenida Artur Bernardes, no bairro da Pratinha, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta, se desequilibrou e foi atingida por uma carreta. Todas as circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades policiais e de trânsito.

Segundo as informações iniciais, o acidente aconteceu por volta de 21h. Testemunhas relataram que Renata conduzia uma moto de cor vermelha e teria tentado ultrapassar uma carreta na pista. No entanto, a vítima teria passado pelo lado direito, acabou caindo próximo ao acostamento e foi atingida pela carreta.

Os relatos apontam que a jovem ainda foi arrastada por alguns metros, até que outros condutores alertaram o motorista da carreta sobre o acidente e ele parou o veículo. O homem disse não ter visto a motocicleta. A vítima estava com uma bolsa, onde havia documentos.

A Polícia Militar esteve no local para dar apoio na situação e no trânsito da área. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo. Um congestionamento se formou no local enquanto as autoridades policiais estavam na via, sentido Belém - Icoaraci. O motorista da carreta permaneceu no local e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

