Suspeito de armazenar pornografia infantil é preso em flagrante em Santarém

Um homem foi preso em flagrante em Santarém, oeste paraense, suspeito de armazenar conteúdo de pornografia infantil. Ele foi detido na sexta-feira (10), em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal no âmbito da Operação Pharos 2. Vários eletrônicos foram apreendidos. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com o apoio da PC do Pará.

A operação ocorreu por meio da Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Santarém. O objetivo é combater a disseminação de material de abuso sexual de crianças e adolescentes, identificando alvos em diversos estados, incluindo o Pará. Durante as diligências em Santarém, após o suspeito ser localizado, foi cumprida a ordem judicial. No imóvel do suspeito, a equipe policial apreendeu dois HDs e um celular contendo material de pornografia infantil. O investigado foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A operação contou com o apoio técnico do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), vinculado à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Além disso, houve a colaboração internacional da Homeland Security Investigations (HSI), dos Estados Unidos.

Segundo a investigação, a Operação Pharos 2 teve origem na análise de dispositivos eletrônicos apreendidos de indivíduos que comercializavam fotografias e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. O trabalho reforça o compromisso da Polícia Civil do Pará com ações integradas de proteção à infância e repressão de crimes digitais.