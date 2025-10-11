Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher é encontrada morta ao lado de motocicleta em Redenção

O caso foi registrado na manhã deste sábado (11)

O Liberal
fonte

Mulher morre em acidente de trânsito em Redenção. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Luciana Rodrigues de Souza, de 47 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (11) em Redenção, sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado no canteiro central da avenida Bahia, entre os setores Primavera e Átila Douglas. As primeiras informações apontam que a vítima pode ter sofrido um acidente de trânsito. Uma motocicleta estava próxima ao corpo.

Moradores relataram que avistaram o corpo durante a manhã, quando saíram de suas casas. A vítima apresentava lesões possivelmente causadas pela queda. Nenhuma pessoa informou se ouviu algum barulho durante a madrugada, então não há detalhes sobre a hora exata em que tudo ocorreu. Além disso, também não há mais detalhes sobre as circunstâncias do suposto acidente. Somente as apurações policiais poderão indicar como ocorreu a queda da moto e se essa foi a real causa da morte.

Pessoas no local teriam informado que a vítima possivelmente perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. A Polícia Civil esteve na área para analisar o local e iniciar os procedimentos investigativos. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Familiares de Luciana estiveram no local para passar mais detalhes sobre a vítima à PC. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

