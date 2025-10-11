Mulher é encontrada morta ao lado de motocicleta em Redenção
O caso foi registrado na manhã deste sábado (11)
Uma mulher identificada como Luciana Rodrigues de Souza, de 47 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (11) em Redenção, sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado no canteiro central da avenida Bahia, entre os setores Primavera e Átila Douglas. As primeiras informações apontam que a vítima pode ter sofrido um acidente de trânsito. Uma motocicleta estava próxima ao corpo.
Moradores relataram que avistaram o corpo durante a manhã, quando saíram de suas casas. A vítima apresentava lesões possivelmente causadas pela queda. Nenhuma pessoa informou se ouviu algum barulho durante a madrugada, então não há detalhes sobre a hora exata em que tudo ocorreu. Além disso, também não há mais detalhes sobre as circunstâncias do suposto acidente. Somente as apurações policiais poderão indicar como ocorreu a queda da moto e se essa foi a real causa da morte.
Pessoas no local teriam informado que a vítima possivelmente perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. A Polícia Civil esteve na área para analisar o local e iniciar os procedimentos investigativos. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Familiares de Luciana estiveram no local para passar mais detalhes sobre a vítima à PC. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
