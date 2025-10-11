Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é preso na Grande Belém como suspeito de forjar próprio sequestro para extorquir a esposa

Ele atua como motorista de aplicativo e foi preso em Marituba

O Liberal
fonte

Suspeito foi preso pelos crimes de extorsão e de violência psicológica e patrimonial (Foto: Divulgação / PCPA)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia na sexta-feira (10) pelos crimes de extorsão e de violência psicológica e patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha, ou seja, se fazia passar como vítima de sequestro forjado por ele próprio para extorquir a esposa. Ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Equipes da unidade especializada tomaram conhecimento do caso a partir de uma denúncia que, inicialmente, apontava o suspeito como vítima de um possível crime de extorsão mediante sequestro. De acordo com a denúncia inicial, o homem teria sido sequestrado logo após sair para trabalhar, como motorista de aplicativo.

A esposa do homem passou a receber mensagens do número do próprio marido, exigindo o pagamento de R$ 35 mil para a liberação da suposta vítima, ainda na quinta-feira (9). Com o passar do tempo, as ameaças se intensificaram, e na manhã de sexta (10), a mulher compareceu à Seccional Urbana de Mosqueiro, para realizar o registro da ocorrência.

Descoberto

A partir do registro formal, as informações foram repassadas à unidade especializada, que imediatamente passou a atuar no caso. “No decorrer das investigações, as equipes da DRRBA identificaram inconsistências nas informações repassadas, constatando que o homem não havia sido sequestrado e encontrava-se na Região Metropolitana de Belém, exercendo normalmente a atividade de motorista de aplicativo”, explicou o delegado Augusto Potiguar, diretor da DRCO.

Por fim, foi descoberto que a suposta vítima estava se passando pelos sequestradores, utilizando seu aparelho telefônico para enviar mensagens e extorquir a companheira, simulando o crime de sequestro para tentar obter vantagem econômica indevida. Diante dos fatos, o suspeito passou a ser monitorado pelas equipes da DRRBA. Ele foi localizado e preso em flagrante na rodovia BR-316, no município de Marituba, enquanto ainda estava se passando por vítima/sequestrador, em conversa com sua companheira, por meio de aplicativo de mensagens. O homem segue, agora, à disposição da Justiça.

