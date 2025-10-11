Homem morre e mais quatro são presos após confronto com a PM em Tucuruí

Um homem morreu e mais quatro foram presos após troca de tiros com a Polícia Militar na manhã deste sábado (11/10), em Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo a PM, os suspeitos estavam envolvidos em uma tentativa de assalto, a qual os agentes interviram e resultou no confronto.

Conforme as autoridades, os suspeitos estavam divididos em um carro e uma motocicleta. O conflito ocorreu na rodovia BR-422. Quatro homens estavam no automóvel, que seguia até o centro de Tucuruí, enquanto os outros dois ocupavam a moto.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados dos casos. Pelas imagens, é possível ver os suspeitos baleados e presos, alguns deles algemados na calçada. “Eles (suspeitos) só pararam porque o carro rodou”, diz uma pessoa ao fundo de uma das gravações.

Os quatro suspeitos que estavam no carro receberam atendimento médico. Já os dois homens que estavam na moto, eles seguiram pela BR-422 e foram perseguidos pelos policiais. De acordo com a PM, um dos suspeitos morreu após troca de tiros e o outro conseguiu escapar.

Ao fim da ocorrência, a Polícia Militar apreendeu três armas de fogo, além do carro e da moto utilizados pelos suspeitos no crime. Todo o material confiscado foi apresentado à Polícia Civil.

Ainda segundo a PM, um dos suspeitos informou aos policiais que eles queriam matar um desafeto do presídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.