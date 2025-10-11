Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é baleado pela polícia e preso por tráfico de drogas em Itupiranga

De acordo com as autoridades, ele tentou reagir, avançando contra a equipe com um facão, e acabou sendo baleado na perna para ser contido

O Liberal
fonte

A imagem em destaque é meramente ilustrativa e mostra o capô de uma viatura da Polícia Militar do Pará. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Um homem foi baleado e preso por tráfico de drogas pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (10/10) em Itupiranga, no sudeste do Pará. A ocorrência teve o apoio da Polícia Militar.

Segundo o portal Correio de Carajás, os agentes encontraram 11 porções de crack e um tablete de maconha com o suspeito assim que o abordaram. De acordo com as autoridades, ele ainda tentou reagir, avançando contra a equipe com um facão, e acabou sendo baleado na perna para ser contido.

O suspeito recebeu atendimento médico e depois foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Punição 

A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem é baleado

preso

tráfico de drogas

itupiranga

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é baleado pela polícia e preso por tráfico de drogas em Itupiranga

De acordo com as autoridades, ele tentou reagir, avançando contra a equipe com um facão, e acabou sendo baleado na perna para ser contido

11.10.25 17h16

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é morto a tiros perto de boate em Rondon do Pará

No momento, as circunstâncias do homicídio são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso

11.10.25 16h15

POLÍCIA

Homem morre e mais quatro são presos após confronto com a PM em Tucuruí

Em nota, a PM informou que recebeu denúncias anônimas de que um grupo estaria em deslocamento para cometer um homicídio e roubo

11.10.25 15h40

POLÍCIA

Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba

De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

11.10.25 15h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

RESGATE

Adolescente é resgatada após sair a pé do Paraná para encontrar homem em Belém do Pará

A garota de 15 anos foi encontrada na PR-180 e relatou que já havia caminhado cerca de 100 km

11.10.25 10h16

ACIDENTE

Jovem morre em acidente de moto na avenida Artur Bernardes, em Belém

A vítima foi atingida por uma carreta na noite de sexta-feira (10), no bairro da Pratinha

11.10.25 8h10

INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta ao lado de motocicleta em Redenção

O caso foi registrado na manhã deste sábado (11)

11.10.25 12h01

Polícia

Diretor-geral da PF se pronuncia sobre morte de jovem durante operação em Belém

Segundo o porta-voz da instituição, a operação seguiu os trâmites legais e visava o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal contra um investigado de alta periculosidade

10.10.25 21h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda