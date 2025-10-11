Homem é baleado pela polícia e preso por tráfico de drogas em Itupiranga

Um homem foi baleado e preso por tráfico de drogas pela Polícia Civil na noite de sexta-feira (10/10) em Itupiranga, no sudeste do Pará. A ocorrência teve o apoio da Polícia Militar.

Segundo o portal Correio de Carajás, os agentes encontraram 11 porções de crack e um tablete de maconha com o suspeito assim que o abordaram. De acordo com as autoridades, ele ainda tentou reagir, avançando contra a equipe com um facão, e acabou sendo baleado na perna para ser contido.

O suspeito recebeu atendimento médico e depois foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga. Ele permanece preso à disposição da Justiça.

Punição

A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.