O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba

De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Liberal
fonte

Esposa de radialista assassinado a tiros morre em acidente de moto em Abaetetuba. (Reprodução/ redes sociais)

Tati Costa, esposa do radialista, DJ e promotor de eventos Luizinho Costa, morreu na manhã deste sábado (11) após um acidente de trânsito em Abaetetuba, no nordeste do Pará.

De acordo com relatos de moradores, ela conduzia uma motocicleta sozinha quando caiu e bateu a cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Nas redes sociais, o pai de Luizinho lamentou a perda: “Minha nora partiu para junto do meu filho. Sem palavras”.

A tragédia ocorre pouco mais de quatro meses após o assassinato de Luizinho Costa, morto a tiros no dia 27 de maio, dentro dos estúdios da rádio onde trabalhava, no centro de Abaetetuba. Segundo a Polícia Civil, um homem armado invadiu o local, efetuou os disparos e fugiu. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia nas investigações, que já resultaram na prisão de ao menos dois suspeitos de envolvimento no crime.

As apurações apontam que a motivação do homicídio estaria relacionada à concorrência na produção de eventos na região, já que Luizinho também atuava como promotor e organizador de festas em Abaetetuba.

