Polícia

Polícia

Suspeito de envolvimento na morte de subtenente é morto em confronto com a PM em Itupiranga

"Pai Véio", acusado de chefiar quadrilha que aterrorizava assentamento em Parauapebas, morreu durante operação policial; outro homem foi preso após tentar atacar PM com facão

O Liberal
fonte

Além do homicídio do policial, Marconi também era apontado como participante na execução de cinco jovens na mesma cidade. (Reprodução)

O homem identificado como Marconi de Jesus da Silva, conhecido como “Pai Véio”, foi morto em confronto com a Polícia Militar nesta quinta-feira (10), no município de Itupiranga, sudeste do Pará. Segundo a PM, ele era um dos principais suspeitos de envolvimento na morte do subtenente Gilson, ocorrida na noite da última quinta-feira (9), em Parauapebas.

Além do homicídio do policial, Marconi também era apontado como participante na execução de cinco jovens na mesma cidade. Ele integrava uma quadrilha que vinha espalhando terror entre os moradores do Assentamento Terra e Liberdade, impondo medo e tentando controlar a região.

Após denúncias anônimas, as guarnições localizaram o esconderijo do suspeito no bairro 12 de Outubro, em Itupiranga. Durante a tentativa de abordagem, os policiais foram recebidos a tiros. Houve troca de tiros e Marconi, junto com outros suspeitos, fugiu em direção a uma área de mata. Durante o confronto, Marconi foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Na mesma operação, W. L. Coimbra, dono da residência onde o suspeito estaria escondido, foi baleado na perna ao tentar atacar um dos policiais com um facão. Ele também resistiu à prisão e foi contido.

Em vídeos, integrantes da quadrilha aparecem se referindo ao assentamento como "nosso condomínio fechado", em clara demonstração de controle sobre a comunidade. As ameaças e o clima de medo motivaram os moradores a denunciar a atuação do grupo.

A Polícia Militar intensificou as ações na região a partir das denúncias, o que culminou na operação que resultou na morte de Marconi. As buscas pelos demais integrantes da quadrilha continuam.

Palavras-chave

polícia
Polícia
.
