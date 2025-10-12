Capa Jornal Amazônia
Passageiros de Tratamento Fora do Domicílio de Rurópolis (PA) sofrem acidente na BR-230

Acidente ocorreu na sexta-feira (10) à noite na Transamazônica, no trecho entre Rurópolis e Itaituba

O LIberal
fonte

Acidente na BR-230 assustou moradores da região de Rurópolis (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um grupo de pacientes de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Rurópolis, no sudoeste do Estado do Pará, que seguia viagem em um micro ônibus sofreu um acidente na noite da última sexta-feira (10) na rodovia BR-230, a Transamazônica. O veículo em que estavam essas pesosas colidiu contra uma caminhonete.

A colisão ocorreu no trecho da BR-230, entre Rurópolis e Itaituba. De acordo com informações sobre o fato, ninguém ficou ferido, com o acidente resultado somente em danos materiais. 

