O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas

O Liberal
fonte

Duas mulheres são detidas por embriaguez e desacato em Parauapebas. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Duas mulheres foram detidas na manhã desta terça-feira (25) após serem flagradas conduzindo uma motocicleta em visível estado de embriaguez e desacatarem agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT) e da Guarda Municipal, em Parauapebas, no sudeste paraense.

O agente W. Silva informou ao site Correio de Carajás que a dupla já chamava atenção antes mesmo da abordagem. As duas estavam em uma motocicleta Honda Pop branca, enquanto dois homens tentavam segurá-las devido à falta de equilíbrio. Ao perceberem a presença da fiscalização, a condutora acelerou e seguiu pela contramão.

A equipe contornou pela Rua 14 e reencontrou a motocicleta na Rua J. Segundo os agentes, a condutora subiu na calçada, perdeu o controle e caiu junto da passageira. A abordagem ocorreu logo após a queda.

De acordo com o agente, ambas apresentavam sinais evidentes de embriaguez, como alterações psicomotoras e dificuldade de equilíbrio. A condutora, identificada como Lorrane Ferreira Azevedo, recusou-se a entregar o veículo e apresentava olhos avermelhados, forte odor de álcool e andar descoordenado. A passageira, Larissa Santos Sá, reagiu de forma agressiva, gritando e desacatando os agentes.

Devido à resistência, a equipe acionou apoio da Guarda Municipal para concluir o procedimento. Já dentro da viatura, Larissa continuou a desacatar e ainda tentou agredir os guardas.

As duas foram encaminhadas para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram esclarecimentos sobre as condutas.

Polícia
.
