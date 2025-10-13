Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso no Pará por ameaçar e manter adolescente e pais em cárcere privado

Suspeito, que tinha relacionamento com a vítima, tentou fugir por área de mata no sudeste do Pará, mas foi capturado pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

Suspeito de ameaça e cárcere privado contra adolescente é preso em flagrante em Tucuruí. (Foto: Polícia Civil)

Um homem foi preso em flagrante no domingo (12), em Tucuruí, no sudeste do Pará, suspeito de ameaçar e manter uma adolescente e seus pais em cárcere privado. A ação para capturar o investigado ocorreu na comunidade Pederneiras, após denúncias anônimas relatarem o crime à Polícia Civil. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha um relacionamento com a vítima e, ao tentar levá-la embora da casa dos pais, impedidos pelo casal, ele os ameaçou e os manteve em cárcere por mais de três horas seguidas, até a chegada da polícia.

A operação foi conduzida pela Seccional Urbana de Tucuruí. Além dos crimes de ameaça no âmbito doméstico e cárcere privado qualificado, o suspeito também foi detido por resistência à prisão. A equipe policial tomou conhecimento do caso por meio de denúncias de que um homem estaria mantendo uma adolescente presa dentro da casa em que morava.

Suspeito tentou fugir da polícia em área de mata

De imediato, a equipe policial deslocou-se ao endereço e visualizou o suspeito. Ao perceber a aproximação dos agentes, o investigado tentou se evadir por meio de uma área de mata próxima à residência. Os policiais realizaram buscas e conseguiram alcançá-lo e prendê-lo, mesmo com ele resistindo à abordagem.

VEJA MAIS

image Mulher denuncia violência doméstica usando papel higiênico: ‘Cárcere privado’
O caso foi registrado em Santa Catarina nesse sábado (4). O agressor, que possui 44 boletins de ocorrências registrado, foi preso

image Suspeito de tentativa de feminicídio e cárcere privado é preso em Moju
O investigado foi detido na comunidade Vila Moraes, zona rural do município

O uso de algemas foi necessário para contê-lo e garantir a integridade física do preso e da equipe policial. As vítimas e o suspeito foram conduzidos à Seccional de Tucuruí para os procedimentos cabíveis, e o homem segue à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

adolescente é mantida em cárcere

suspeito de ameaça
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

GOLPE

Quadrilha se passa por advogado e aplica golpe em clientes no Pará

Os criminosos agem fingindo ser a equipe jurídica do advogado e prometem liberação de valores mediante pagamento via Pix

13.10.25 18h38

ACIDENTES

Jovens morrem em dois acidentes em diferentes trechos da BR-422, em Baião

Os casos foram registrados na noite de domingo (12), na rodovia conhecida como Transcametá

13.10.25 18h00

PRESO

Homem é preso no Pará por ameaçar e manter adolescente e pais em cárcere privado

Suspeito, que tinha relacionamento com a vítima, tentou fugir por área de mata no sudeste do Pará, mas foi capturado pela Polícia Civil

13.10.25 17h17

RESGATE

Cinco pescadores são resgatados pela Marinha após naufrágio no Pará

Vítimas estavam à deriva desde domingo (12) e uma delas foi encaminhada com urgência para hospital em Belém com desidratação grave

13.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Adriano 'Paredão' é executado a tiros em Barcarena

A vítima trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia próximo ao local do crime

12.10.25 17h21

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de subtenente é morto em confronto com a PM em Itupiranga

"Pai Véio", acusado de chefiar quadrilha que aterrorizava assentamento em Parauapebas, morreu durante operação policial; outro homem foi preso após tentar atacar PM com facão

12.10.25 15h13

ACIDENTE

Motociclista morre em grave acidente na PA-151, em Abaetetuba

O caso foi registrado na noite de domingo (12), na comunidade Murutinga

13.10.25 14h18

POLÍCIA

Jovem é encontrada morta com perfuração no pescoço em Tucuruí; ex-marido é o principal suspeito

Até o começo da manhã desta segunda (13/10), o ex-companheiro da vítima não tinha sido localizado

13.10.25 9h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda