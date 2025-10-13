Homem é preso no Pará por ameaçar e manter adolescente e pais em cárcere privado

Um homem foi preso em flagrante no domingo (12), em Tucuruí, no sudeste do Pará, suspeito de ameaçar e manter uma adolescente e seus pais em cárcere privado. A ação para capturar o investigado ocorreu na comunidade Pederneiras, após denúncias anônimas relatarem o crime à Polícia Civil. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha um relacionamento com a vítima e, ao tentar levá-la embora da casa dos pais, impedidos pelo casal, ele os ameaçou e os manteve em cárcere por mais de três horas seguidas, até a chegada da polícia.

A operação foi conduzida pela Seccional Urbana de Tucuruí. Além dos crimes de ameaça no âmbito doméstico e cárcere privado qualificado, o suspeito também foi detido por resistência à prisão. A equipe policial tomou conhecimento do caso por meio de denúncias de que um homem estaria mantendo uma adolescente presa dentro da casa em que morava.

Suspeito tentou fugir da polícia em área de mata

De imediato, a equipe policial deslocou-se ao endereço e visualizou o suspeito. Ao perceber a aproximação dos agentes, o investigado tentou se evadir por meio de uma área de mata próxima à residência. Os policiais realizaram buscas e conseguiram alcançá-lo e prendê-lo, mesmo com ele resistindo à abordagem.

O uso de algemas foi necessário para contê-lo e garantir a integridade física do preso e da equipe policial. As vítimas e o suspeito foram conduzidos à Seccional de Tucuruí para os procedimentos cabíveis, e o homem segue à disposição da Justiça.