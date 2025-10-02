Suspeito de tentativa de feminicídio e cárcere privado é preso em Moju

Um suspeito dos crimes de tentativa de feminicídio e cárcere privado contra a companheira foi preso pela Polícia Militar em Moju, nordeste do Pará. A ação ocorreu na quarta-feira (1º), quando o suspeito foi detido na comunidade Vila Moraes, zona rural do município. Uma faca foi apreendida na residência do investigado.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito teria estrangulado, agredido com socos e arrastado a vítima pelos cabelos. Além disso, o relato da vítima ainda aponta que ela era mantida em cárcere sob ameaças de morte. O suspeito estaria usando a faca para impedir que a vítima saísse do imóvel. Durante o episódio, o suspeito ainda teria quebrado vários objetos da casa e chegou a atear fogo em pertences da vítima.

Os relatos ainda indicam que a filha do casal também foi ameaçada pelo suspeito. Após as agressões, o investigado teria fugido para uma área de mata. No entanto, quando o caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais, foi realizada a busca na área e o homem foi localizado e capturado algumas horas depois pela equipe da PM.

O suspeito foi conduzido, junto com a faca apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Moju, onde permanece à disposição da Justiça.