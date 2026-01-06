Capa Jornal Amazônia
Polícia

Quase metade das infrações de trânsito no fim de ano foram por manobras perigosas, aponta Detran

Pela primeira vez, manobras perigosas realizadas por veículos em acostamento e ultrapassagem proibida somaram 41% de todas as autuações

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um agente do Detran durante abordagem a um carro. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Quase metade das infrações registradas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) entre o Natal e o Réveillon foram por manobras perigosas. Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (6/1) e contabilizados em rodovias estaduais durante a operação “Festas Seguras”, que finalizou na última segunda (5/1). Pela primeira vez, manobras perigosas realizadas por veículos em acostamento e ultrapassagem proibida somaram 41% de todas as autuações do Detran.  Não houve mortes.

Do total de 7.826 autuações registradas pelo órgão entre as festas de fim de ano, 2.013 (25,7%) foram ocasionadas por transitar pelo acostamento e 1.194 (15,3%) por ultrapassagem em local proibido. Apesar de ser uma das principais causas de sinistros graves nas estradas, a infração não chegou a registrar ocorrências com vítimas nas áreas onde o Detran atuou neste fim de ano, pois a operação finalizou sem mortes ou vítimas graves nas rodovias. 

“O dado é preocupante, uma vez que a manobra perigosa aumenta as chances de mortes ou lesões graves no trânsito, mas conseguimos aumentar a presença do Detran com fiscalização, monitoramento e educação para o trânsito nas rodovias de maior movimentação, com foco permanente na preservação da vida e na segurança viária. E, mais uma vez, terminamos uma grande operação sem óbitos, o que demonstra a efetividade das ações preventivas realizadas o ano todo”, avalia o coordenador de fiscalização do Detran, Ivan Feitosa.

O Departamento registrou apenas 16 acidentes com danos exclusivamente materiais.   Outras infrações também foram registradas, entre elas 1.012 autuações de condutores e passageiros sem capacete, 847 por licenciamento anual em atraso e 782 por transitar em pista exclusiva. 

Alcoolemia

O combate à prática de dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, especialmente no ano-novo, mais uma vez foi um dos alvos principais da operação Festas Seguras. A Lei Seca foi aplicada com 13.020 testes de alcoolemia, mas apenas 0,6% tiveram resultado positivo. 

Ao todo, 78 condutores foram flagrados dirigindo sob influência de álcool; 12 deles foram presos e outros 36 se recusaram a realizar o teste. A prisão ocorre quando o etilômetro acusa 0,34 mg/L ou mais, o que é considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro. “A baixa taxa de positividade (99% dos condutores seguiram a orientação de não consumir bebida alcoólica e dirigir), associada ao elevado número de testes, evidencia o forte efeito da fiscalização ostensiva”, considera Feitosa.

