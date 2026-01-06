Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Tomé-Açu

Dayne da Silva Pantoja foi morta a facadas pelo ex-companheiro, Davi Reis dos Santos, na madrugada desta terça-feira (6/1) no bairro Novo, que fica em Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito chegou até a casa da vítima, onde houve uma briga entre os dois.

Assim que a PM soube do caso, uma guarnição do 48º Batalhão se deslocou até o local. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram Davi sentado na calçada, apenas de cueca, com cortes nas pernas. De acordo com as autoridades, Dayne foi localizada ainda com vida pelos agentes em uma residência próxima e com várias perfurações de faca pelo corpo.

A PM acionou o apoio de ambulância para prestar socorro médico à mulher e ao homem. Porém, a vítima morreu antes da chegada dos profissionais de saúde. O suspeito, que sobreviveu, foi levado para um hospital.

Familiares relataram aos militares que, após Davi chegar no imóvel e começar a brigar com a ex, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra Dayne. Ela correu para a rua, onde a confusão continuou. Ainda conforme a Polícia Militar, o filho dos dois imobilizou o pai com um golpe com um pedaço de madeira.

Após ter sido liberado da unidade de saúde, Davi foi conduzido pelos policiais até a delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC disse que as circunstâncias do caso são investigadas pela Delegacia de Quatro Bocas. "O suspeito do crime foi autuado em flagrante e encaminhado para atendimento médico, onde segue sob custódia. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do feminicídio", comunicou a instituição.