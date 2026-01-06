Mais um homicídio é registrado na região de Palmares 1, em Parauapebas

Um homem foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (6/1), na região da Palmares 1, em Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima ainda não foi identificada. Segundo os portais de notícias da região, esse é o terceiro homicídio registrado naquela região apenas nesta semana.

Na noite de domingo (4), um homem identificado como Francisco de Assis Ribeiro Júnior morreu ao ser baleado, no bairro Nova Conquista, região da Palmares I. Segundo as informações policiais, um segundo homem também foi alvejado, mas foi socorrido antes da chegada da equipe policial.

Em relação ao homicídio desta terça-feira (6/1), a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso. Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime.

Sobre os baleamentos registrados no domingo (4/1), a PC acrescentou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Parauapebas. "Um homem morreu no local por disparos de arma de fogo e uma segunda vítima foi encaminhada para atendimento médico e segue internada. Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime", comunicou a instituição.