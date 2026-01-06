Mulher é presa por agredir companheira a vassouradas após briga por ciúmes no Marajó

Uma mulher foi presa em flagrante nesta terça-feira (6/1) suspeita de praticar o crime de lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar. O caso ocorreu em Soure, no Marajó. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita agrediu a própria companheira com vários golpes de vassoura depois de terem discutido por ciúmes.

A equipe da Delegacia de Soure tomou conhecimento do ocorrido depois que a vítima compareceu na unidade policial apresentando lesões pelo corpo. Conforme as autoridades, ela realizou exame de corpo de delito, que constatou escoriações no punho e mão direita, região torácica e mama direita, além de edema no punho esquerdo.

A suspeita também passou por exame pericial, o qual afastou, em análise preliminar, a tese de legítima defesa ou agressões mútuas equivalentes.

Com isso, os policiais se deslocaram até o local onde o episódio ocorreu e encontraram a suspeita. Ela foi levada até a delegacia, onde confessou em interrogatório que utilizou uma vassoura para agredir a vítima. A suspeita permanece à disposição da Justiça.