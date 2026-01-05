Policial Militar que agrediu mulher na ilha de Cotijuba é afastado
PM empurrou, desferiu tapas e puxou violentamente a mulher no trapiche da ilha de Belém, no último domingo (04)
Um policial militar que foi flagrado agredindo uma mulher no trapiche de Cotijuba, em Belém, no último domingo (04), foi afastado do serviço pela corporação. A Polícia Militar do Pará (PMPA) informou que já instaurou procedimento interno e afastou o policial.
O caso ocorreu no fim da tarde do último domingo (04). Uma testemunha gravou um vídeo do momento em que o PM agride a mulher que discutia com um passageiro que já estava embarcado em um dos barcos.
O policial militar se aproxima e dá um tapa no rosto da mulher. As agressões continuam com puxões e empurrões contra a vítima. Ao ser questionado pela mulher, o PM volta a agredir com mais um tapa.
Várias pessoas presenciaram a violência, inclusive outros militares que estavam no local. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.
A Polícia Militar se manifestou por meio de nota informando que já instaurou uma portaria para apurar as circunstâncias do fato e que a Corregedoria da corporação vai acompanhar o caso.
A PM declarou ainda que “não compactua com desvios de conduta de seus integrantes” e que foi determinado o afastamento imediato do policial envolvido.
