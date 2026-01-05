Policial Militar que agrediu mulher na ilha de Cotijuba é afastado

Um policial militar que foi flagrado agredindo uma mulher no trapiche de Cotijuba, em Belém, no último domingo (04), foi afastado do serviço pela corporação. A Polícia Militar do Pará (PMPA) informou que já instaurou procedimento interno e afastou o policial.

O caso ocorreu no fim da tarde do último domingo (04). Uma testemunha gravou um vídeo do momento em que o PM agride a mulher que discutia com um passageiro que já estava embarcado em um dos barcos.

O policial militar se aproxima e dá um tapa no rosto da mulher. As agressões continuam com puxões e empurrões contra a vítima. Ao ser questionado pela mulher, o PM volta a agredir com mais um tapa.

Várias pessoas presenciaram a violência, inclusive outros militares que estavam no local. O vídeo foi divulgado nas redes sociais.

A Polícia Militar se manifestou por meio de nota informando que já instaurou uma portaria para apurar as circunstâncias do fato e que a Corregedoria da corporação vai acompanhar o caso.

A PM declarou ainda que “não compactua com desvios de conduta de seus integrantes” e que foi determinado o afastamento imediato do policial envolvido.