Mulher denuncia violência doméstica usando papel higiênico: ‘Cárcere privado’

Uma mulher, vítima de violência doméstica, pediu socorro usando um papel higiênico em Santa Catarina. Com a desculpa de que iria comprar cigarro na conveniência, ela deixou um bilhete no banheiro do posto de combustível. O marido e agressor foi preso nesse sábado (4), em Gaspar, no Vale do Itajaí.

A vítima deixou o bilhete com a situação descrita na sexta-feira (3). No dia seguinte, quando um funcionário do local o encontrou, ligou para a Polícia Militar (PM). “Estou [em] cárcere privado. 190”, dizia parte do recado.

O agressor, de 29 anos, foi preso assim que os policiais chegaram à casa. O militares afirmam que o homem “estava muito nervoso” e, a princípio, não quis abrir a porta. Após forçarem a entrada, as autoridades encontraram a vítima em estado de choque e com lesões no pescoço, rosto e seios.

A mulher contou que estava separada do homem há seis meses e que o relacionamento foi reatado na última terça-feira (30). Segundo a vítima, ela foi agredida fisicamente e ameaçada de morte, além de ter o aparelho celular quebrado pelo suspeito. O agressor tem 44 boletins de ocorrência registrados na polícia, além de medidas protetivas de violência doméstica.