Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende três homens por estupro de vulnerável e violência doméstica na Grande Belém

Das capturas, duas ocorreram em Belém e a outra foi em Ananindeua. Todas elas na quinta-feira (2/10)

O Liberal

A Polícia Civil (PC) prendeu três homens na quinta-feira (2), em Belém e Ananindeua, suspeitos de crimes graves, incluindo estupro de vulnerável e violência doméstica. As prisões foram resultado de operações coordenadas pelas delegacias especializadas, que atuaram após denúncias das vítimas e suas famílias.

Prisão por estupro e perseguição na capital

Uma das capturas em Belém foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Santa Casa). A Deaca deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pela prática de estupro de vulnerável e perseguição, ambos em sua forma continuada.

A delegada Emanuela Amorim, diretora da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAV), destacou que a medida cautelar foi deferida "diante da gravidade dos fatos apurados, consubstanciados nos depoimentos da vítima, que tem 12 anos. Ela narrou que o investigado a perseguiu de forma sistemática, bem como realizou investidas para tentar agarrá-la à força”.

Também foram colhidos depoimentos de familiares e testemunhas que apontam indícios robustos de autoria e materialidade. As investigações seguem em curso para a consolidação das provas técnicas e testemunhais. O suspeito será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

VEJA MAIS

image Ex-Masterchef, preso por estuprar menina, é condenado a 12 anos de prisão
Na época, a defesa de Jason alegava que o cozinheiro teria conhecido a menina em um app de relacionamento, mas que a vítima teria mentido a idade

image Homem agride e estupra protetora de animais após se arrepender de adotar cachorro
O suspeito declarou que o animal adotado estava dando prejuízo e comendo objetos de sua casa

Agressão contra a ex-companheira em Icoaraci

A segunda prisão realizada, também na quinta-feira (2), foi a de um homem acusado de agredir a ex-companheira, no distrito de Icoaraci, em Belém. A prisão ocorreu após diligências iniciadas diante da denúncia feita pela vítima na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Icoaraci (Deam/Icoaraci).

Segundo o relato da vítima, na madrugada da última quinta-feira (25/9), ela foi agredida pelo ex-companheiro. De acordo com a PC, o suspeito chegou à residência do casal com sinais de embriaguez e sob efeito de entorpecentes, exigindo dinheiro para adquirir bebida alcoólica. Diante da negativa, o suspeito tentou segurar a vítima, sendo contido pelas testemunhas presentes.

A delegada ressaltou que, além das agressões físicas, o suspeito também danificou objetos pessoais da vítima. “O agressor lançou objetos contra a vítima, incluindo uma bicicleta. Também foi constatado que ela teve o celular quebrado e foi alvo de ofensas verbais e ameaças”, explicou a autoridade policial. Com a denúncia, a equipe de investigadores da Deam Icoaraci realizou diligências imediatas, obtendo êito na prisão em flagrante do autor, que foi conduzido à unidade policial para a adoção dos procedimentos cabíveis.

Caso de estupro de vulnerável em Ananindeua

O terceiro caso ocorreu no município de Ananindeua. A Deaca da região cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem, vizinho da vítima, pela investigação do crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu no bairro do Icuí Guajará, na residência do investigado, após a expedição do mandado de prisão.

A delegada Emanuela Amorim ressaltou que, mesmo após o decreto das medidas protetivas de urgência, o homem continuou a intimidar de maneira sistemática a mãe e as crianças. O suspeito se aproveitava da amizade que tinha com os pais das crianças para ganhar confiança, se colocando à disposição para ficar com os menores. Após notar um comportamento exagerado do investigado, a mãe passou a proibir que os filhos fossem para a casa dele.

No entanto, a mãe flagrou as crianças na casa do investigado, que haviam sido levadas contra sua ordem. “Depois de levar seus filhos para casa, a genitora conversou com elas sobre o que acontecia quando elas estavam na casa do vizinho. Uma delas revelou que era abusada sexualmente pelo investigado, que também praticava violência psicológica, ameaçando matar a mãe das crianças”, pontuou a titular da DAV. O fato foi comunicado à autoridade policial da delegacia responsável pelo caso, que logo representou pela prisão preventiva do investigado.

O preso foi submetido a exame pericial e encaminhado ao sistema penitenciário, onde se encontra à disposição da Justiça.

Denuncie violência doméstica

É importante ressaltar a importância de buscar ajuda em casos de violência doméstica. Ao testemunhar agressões contra mulheres, é fundamental ligar para o número 190 e denunciar. Além disso, é possível fazer denúncias por meio do número 180, que corresponde à Central de Atendimento à Mulher, e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Outras opções incluem o aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

A maioria dos casos de violência doméstica são cometidos por parceiros ou ex-companheiros das vítimas, mas a Lei Maria da Penha também abrange agressões perpetradas por familiares.

Vítimas de violência doméstica têm até seis meses para realizar a denúncia e buscar proteção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende três homens

estupro de vulnerável

violência doméstica

grande belém

belém

ananindeua

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Militar apreende 50 kg de 'supermaconha' dentro de caminhão em Santarém

Ao inspecionarem uma balsa com rebocador que fazia itinerário de Manaus a Belém, os agentes encontraram no interior de um caminhão baú 35 tabletes de entorpecentes

03.10.25 14h46

POLÍCIA

PC prende três homens por estupro de vulnerável e violência doméstica na Grande Belém

Das capturas, duas ocorreram em Belém e a outra foi em Ananindeua. Todas elas na quinta-feira (2/10)

03.10.25 14h32

POLÍCIA

Dupla é presa por fingir viver em situação de rua, pedir dinheiro e furtar idosa em Belém

De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria sido abordada pelos suspeitos na saída de uma agência bancária e acabou tendo um aparelho celular e um valor em dinheiro subtraídos

03.10.25 14h07

POLÍCIA

Homem furta roupas de loja e as esconde dentro da bermuda em Salinópolis

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado pelas autoridades

03.10.25 13h48

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Três pessoas ficam feridas em colisão entre duas motos na Almirante Barroso, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), no bairro do Marco

03.10.25 9h37

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros dentro de residência em Salinópolis

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (2), no bairro América

03.10.25 8h32

APREENSÃO

Cinco fuzis russos de grosso calibre e munições são apreendidos dentro de ônibus em Castanhal

Duas mulheres foram presas ao serem flagradas com o material na BR-316

03.10.25 10h29

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova no lixão no Marajó

O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro de Camila Araújo da Silva, que está preso

01.10.25 12h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda