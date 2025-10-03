Capa Jornal Amazônia
Homem é preso por espiar adolescente durante banho no Marajó

Dada a gravidade dos fatos, o Poder Judiciário manteve a prisão do autuado

O Liberal

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) na manhã desta quarta-feira (1º), em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, pelos crimes de importunação sexual contra uma adolescente e ameaça (concurso material heterogêneo). De acordo com a PC, a vítima relatou em depoimento que, em determinado dia, enquanto tomava banho em sua casa, o investigado a espiou.

Segundo a Polícia Civil, ao ser indagado pelos pais da vítima, o acusado começou a proferir ameaças contra eles. Por causa da denúncia, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do indivíduo, que foi deferida e cumprida na manhã de quarta-feira (1º). O investigado foi encontrado na rua e recebeu voz de prisão.

Após a formalização do cumprimento do mandado, o homem foi levado para a unidade policial de Cachoeira do Arari, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e por audiência de custódia. Dada a gravidade dos fatos, o Poder Judiciário manteve a prisão do suspeito.

Pena para o crime de importunação sexual

A legislação brasileira estabelece reclusão de até cinco anos para quem praticar, sem consentimento, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

