Adolescente é torturada e morta por facção; corpo foi devorado por urubus

A adolescente Clarissa da Silva foi torturada, sequestrada e morta a facadas por um integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Monsenhor Tabosa, no Ceará. O corpo da vítima, de 16 anos, foi encontrado em um matagal em avançado estado de decomposição, sendo consumido por urubus. As informações são do jornal Metrópoles.

A família registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da jovem em fevereiro deste ano, o que deu início às investigações da Polícia Civil do Ceará. Durante as buscas, cúmplices do criminoso foram detidos, o que levou à identificação do autor do crime, um jovem de 18 anos.

O criminoso teria se envolvido na morte e tortura de Clarissa por vingança, em uma revanche pela prisão da irmã. A Polícia Civil confirmou que a vítima foi esfaqueada e teve os cabelos arrancados.

VEJA MAIS

Detalhes da Prisão do Suspeito

O suspeito foi preso na quarta-feira (1º) por agentes da 17ª Delegacia de Polícia (DP), em Taguatinga do Norte, após ser localizado no Paranoá (DF), onde se escondia. O jovem foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e permanece à disposição da Justiça.