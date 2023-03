Menina de 12 anos é agredida pelo pai por ir à igreja: 'Vai apanhar até desmaiar'

Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (21) por crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal, contra a esposa de 25 anos e a filha de 12 anos, em uma cidade no interior de Mato Grosso do Sul. As agressões eram constantes, segundo relato das vítimas.

A equipe do Conselho Tutelar recebeu a denúncia de maus-tratos e acionou a Polícia Militar, que foi até a casa da vítima. A menina de 12 anos contou que foi agredida pelo pai, e os policiais perceberam as marcas de cinto nas pernas da criança, além de sangue.

Como o suspeito não estava no local, os militares foram até a fazenda onde ele trabalhava, onde ele acabou detido e encaminhado para a delegacia.

Ainda no depoimento, a vítima relatou que foi agredida porque foi até a igreja, e o pai ameaçou dizendo "Não é para sair de casa, porque se sair vai apanhar até desmaiar".

Segundo a menina, a mãe também era agredida. Em determinada ocasião, a mulher foi torturada com um arame quente pelo marido. Questionada sobre os fatos, ela contou que não denunciava por medo do marido, que a ameaçava de morte.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e foi solicitada medida protetiva para as vítimas.