Advogada é internada às pressas após procedimento estético feito por dentista; veja

Um procedimento estético realizado em uma clínica no Rio de Janeiro terminou com uma advogada internada em estado grave e levou à denúncia criminal de uma cirurgiã-dentista por lesão corporal grave. O caso é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e resultou na suspensão temporária da profissional, determinada pela Justiça.

A vítima, a advogada Eloah Lins, de 56 anos, ficou 12 dias hospitalizada, incluindo período em CTI (Centro de Terapia Intensiva), após apresentar complicações severas decorrentes de uma intervenção estética na região do pescoço.

Quadro se agravou dias após o procedimento

De acordo com o relato da paciente, o procedimento conhecido como platismoplastia foi realizada em uma segunda-feira. Nos dias seguintes, Eloah passou a apresentar hematomas intensos, dor crescente e deformação facial, sinais que indicavam agravamento do quadro clínico.

Mesmo retornando ao consultório e relatando os sintomas, a advogada afirma que não foi orientada a procurar atendimento hospitalar de imediato. Em vez disso, recebeu tratamentos paliativos, como drenagens linfáticas, que não impediram a piora do estado de saúde.

Internação em CTI e risco de morte

Com o avanço das complicações, familiares convenceram Eloah a buscar ajuda médica em um hospital. Ao dar entrada na unidade, ela foi rapidamente encaminhada ao CTI, diante do risco à vida.

Exames apontaram a presença de hemorragia interna, que, segundo a paciente, teria sido causada por uma perfuração na garganta durante o procedimento estético. O sangramento persistiu por dias e exigiu monitoramento constante da equipe médica.

“Mesmo com uma semana internada, a hemorragia só aumentava, o roxo, aquele preto, só aumentava, aumentava, aumentava, e eles não conseguiam controlar”, relatou a advogada, em entrevista para o portal Terra, que também precisou realizar tratamentos posteriores para evitar necrose na região afetada.

Eloah Lins ficou com o rosto deformado. (Foto: Arquivo Pessoal)

Justiça suspende atuação da dentista

Diante da gravidade do caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão das atividades da cirurgiã-dentista Cynthia Heckert Brito até a conclusão do processo criminal.

Na decisão, o magistrado responsável destacou a necessidade da medida como forma de preservar a ordem pública e evitar novos episódios semelhantes enquanto o caso é analisado.

Conselhos profissionais são acionados

A Justiça também solicitou informações ao Conselho Regional de Odontologia, incluindo o registro da profissional e os procedimentos para os quais ela possui habilitação legal.

Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) foi acionado para esclarecer quais cirurgias estéticas exigem ambiente hospitalar e se intervenções como a realizada no caso são de competência exclusiva de médicos.

Publicação nas redes ignora investigação

Após a repercussão do caso, a dentista retirou seus contatos profissionais das redes sociais e publicou um vídeo institucional destacando sua trajetória na área de harmonização orofacial. A postagem, no entanto, não menciona a denúncia nem a suspensão judicial.

No texto, ela afirma ter mais de uma década de experiência em procedimentos faciais e ressalta a busca constante por qualificação e técnicas modernas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)