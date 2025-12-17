Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Advogada é internada às pressas após procedimento estético feito por dentista; veja

Advogada ficou em estado grave após intervenção no pescoço. Justiça suspendeu atuação da profissional acusada de lesão corporal grave

Riulen Ropan
fonte

A vítima, a advogada Eloah Lins, de 56 anos, ficou 12 dias hospitalizada, incluindo período em UTI. (Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Um procedimento estético realizado em uma clínica no Rio de Janeiro terminou com uma advogada internada em estado grave e levou à denúncia criminal de uma cirurgiã-dentista por lesão corporal grave. O caso é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e resultou na suspensão temporária da profissional, determinada pela Justiça.

A vítima, a advogada Eloah Lins, de 56 anos, ficou 12 dias hospitalizada, incluindo período em CTI (Centro de Terapia Intensiva), após apresentar complicações severas decorrentes de uma intervenção estética na região do pescoço.

Quadro se agravou dias após o procedimento

De acordo com o relato da paciente, o procedimento conhecido como platismoplastia foi realizada em uma segunda-feira. Nos dias seguintes, Eloah passou a apresentar hematomas intensos, dor crescente e deformação facial, sinais que indicavam agravamento do quadro clínico.

VEJA MAIS

image Virginia Fonseca se arrepende de procedimento que deixou o rosto em 'carne viva'
Influenciadora apareceu com a pele avermelhada nas redes sociais e afirmou que reação faz parte do pós-procedimento

image VÍDEO: mulher se arrepende após resultado de preenchimento labial e viraliza
A jovem relatou dificuldades após o procedimento e afirmou que não imaginava enfrentar tamanha reação física e emocional

image Mulher gasta R$ 140 mil para ter os 'maiores lábios do mundo' e ignora alertas médicos; saiba quem é
Influenciadora de 28 anos já gastou fortuna em mais de 30 procedimentos estéticos

Mesmo retornando ao consultório e relatando os sintomas, a advogada afirma que não foi orientada a procurar atendimento hospitalar de imediato. Em vez disso, recebeu tratamentos paliativos, como drenagens linfáticas, que não impediram a piora do estado de saúde.

Internação em CTI e risco de morte

Com o avanço das complicações, familiares convenceram Eloah a buscar ajuda médica em um hospital. Ao dar entrada na unidade, ela foi rapidamente encaminhada ao CTI, diante do risco à vida.

Exames apontaram a presença de hemorragia interna, que, segundo a paciente, teria sido causada por uma perfuração na garganta durante o procedimento estético. O sangramento persistiu por dias e exigiu monitoramento constante da equipe médica.

“Mesmo com uma semana internada, a hemorragia só aumentava, o roxo, aquele preto, só aumentava, aumentava, aumentava, e eles não conseguiam controlar”, relatou a advogada, em entrevista para o portal Terra, que também precisou realizar tratamentos posteriores para evitar necrose na região afetada.

image Eloah Lins ficou com o rosto deformado. (Foto: Arquivo Pessoal)

Justiça suspende atuação da dentista

Diante da gravidade do caso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão das atividades da cirurgiã-dentista Cynthia Heckert Brito até a conclusão do processo criminal.

Na decisão, o magistrado responsável destacou a necessidade da medida como forma de preservar a ordem pública e evitar novos episódios semelhantes enquanto o caso é analisado.

Conselhos profissionais são acionados

A Justiça também solicitou informações ao Conselho Regional de Odontologia, incluindo o registro da profissional e os procedimentos para os quais ela possui habilitação legal.

Além disso, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) foi acionado para esclarecer quais cirurgias estéticas exigem ambiente hospitalar e se intervenções como a realizada no caso são de competência exclusiva de médicos.

Publicação nas redes ignora investigação

Após a repercussão do caso, a dentista retirou seus contatos profissionais das redes sociais e publicou um vídeo institucional destacando sua trajetória na área de harmonização orofacial. A postagem, no entanto, não menciona a denúncia nem a suspensão judicial.

No texto, ela afirma ter mais de uma década de experiência em procedimentos faciais e ressalta a busca constante por qualificação e técnicas modernas.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rosto deformado

procedimento estético

Dentista

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

SAÚDE

Primeiro caso de ‘Gripe K’ no Brasil é registrado no estado do Pará

A informação foi divulgada no Informe de Vigilância das Síndromes Gripais

17.12.25 12h28

Política

Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar

Ultrassom teria confirmado diagnóstico de hérnia inguinal

15.12.25 20h13

Brasil

Acordo Mercosul-União Europeia pode ser assinado no sábado

Salvaguardas europeias preocupam governo brasileiro

15.12.25 20h02

Política

Ramagem fugiu pela Guiana sem passar por fiscalização, confirma PF

Deputado usou passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos

15.12.25 18h34

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Professor diz para aluna aparecer nua em aula online; assista

Proposta do docente veio quando a estudante afirmou que deixaria câmera desligada por não estar vestida

30.09.20 8h28

HABILITAÇÃO DIGITAL

CNH do Brasil: o que é, como funciona e como usar o novo aplicativo

Novo sistema substitui o processo tradicional e permite que o candidato acompanhe a habilitação diretamente pelo aplicativo

09.12.25 20h20

BRASIL

Idiomas sem Fronteiras será encerrado pelo MEC

O IsF é a principal ação do governo federal para aproximar o ensino superior brasileiro ao de outros países

18.12.25 3h25

FIQUE ATENTO

Nova lei dos retrovisores pode gerar até 5 pontos na CNH; saiba como evitar

Motoristas que não se ajustarem às novas exigências estarão sujeitos a multa de R$ 195,23. Medida objetiva maior segurança nas estradas

06.05.25 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda