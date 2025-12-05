Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: mulher se arrepende após resultado de preenchimento labial e viraliza

A jovem relatou dificuldades após o procedimento e afirmou que não imaginava enfrentar tamanha reação física e emocional

Hannah Franco
fonte

Vídeo de arrependimento após preenchimento labial gera repercussão nas redes (Reprodução/TikTok)

Uma jovem identificada como Danyelle Queiros viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo emocionada, chorando e relatando arrependimento logo depois de realizar um preenchimento labial. Segundo ela, o procedimento estético trouxe desconforto imediato e impacto em atividades básicas do dia a dia.

No registro, Danyelle afirma que não consegue comer, sente fome e sede, e tem dificuldade até mesmo para executar tarefas simples. “Isso devia ser proibido, deveria ser contra a lei”, declarou, ainda abalada.

Nos comentários da publicação, ela explicou que sofreu uma reação alérgica ao preenchedor, mas recebeu atendimento e foi medicada. A jovem contou, ainda, que passou um ano se preparando para realizar o procedimento, sem imaginar que enfrentaria uma reação tão intensa.

Além do desconforto físico, Danyelle destacou o impacto emocional do episódio e disse acreditar que sua experiência sirva de alerta para outras pessoas interessadas no procedimento. 

 

@danyellequeiros

É cada humilhação 😭🤣

♬ som original - Dani

 

