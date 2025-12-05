Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Leoa 'Leona' volta ao recinto de zoológico após morte de jovem

Jovem de 19 anos morreu após escalar muro de 6 metros e ser atacado pelo felino

Gabrielle Borges
fonte

A leoa vai continuar com acompanhamento de uma equipe veterinária multidisciplinar. (Reprodução)

Leona, a leoa, voltou ao recinto do Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, conhecido como Bica, após um breve período de isolamento decorrente da fatalidade que levou Gerson de Melo Machado, de 19 anos, ao óbito. O retorno ocorreu na tarde desta quinta-feira (4). Mesmo com sua volta ao recinto, a leoa vai continuar sob acompanhamento de uma equipe veterinária multidisciplinar.

VEJA MAIS

image IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba



image Eutanásia em leoa que atacou invasor é descartada por equipe da Bica, fala bióloga
Chamado de Leona, o animal foi avaliado e segue sob observação de médicos veterinários, biólogos e zootecnistas do Parque Arruda Câmara (Bica)



image Vídeo mostra leoa tranquila na Bica dias antes de invasão de homem; veja
Leona está bem e segue sob monitoramento de médicos veterinários, biólogos e zootecnistas


 

Leona nasceu no Parque Zoobotânico Arruda Câmara em 2006, filha do casal de felinos Darah e Sadam; ela foi criada com os pais até o falecimento dos dois. Após a morte deles, ela chegou a conviver com um leão macho que viveu alguns meses no mesmo recinto, mas o felino também morreu e, desde então, ela ficou sozinha. Em 2022, o Parque da Bica chegou a receber uma leoa de Teresina, mas ela teve que ficar separada de Leona, pois não houve nenhuma interação entre as duas.

Segundo os funcionários da Bica, no primeiro dia de isolamento, a felina apresentou sinais agudos de estresse, mas gradativamente apresentou melhoras à medida que os dias passavam. A leoa habita no zoológico há cerca de três anos e não apresentava comportamento agressivo.Confira abaixo o retorno de Leona

Morte por ataque

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu atacado pela leoa após ele ter invadido o recinto do animal. No momento em que ele entrou na jaula, o parque estava aberto e recebia visitantes. O jovem subiu por uma estrutura lateral da jaula e, em seguida, usou a árvore do recinto da leoa como apoio para entrar no espaço. A leoa reagiu e Gerson morreu em decorrência dos ferimentos. 

Ele tinha transtornos mentais e tinha como sonho "domar leões".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

ataque de leoa

leoa ataca homem que invadiu recinto

leoa volta ao recinto
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

Brasil

Ferramenta do BC bloqueia 6.879 tentativas de abertura de conta falsa

Segundo Banco Central, 238,6 mil pessoas ativaram proteção

05.12.25 19h30

será?

Copa do Mundo de 2026: 'supercomputador' coloca Brasil com só 5,6% de chance de título

Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.

05.12.25 13h32

Brasil goleia a Espanha e se garante na decisão do Mundial de futsal feminino

05.12.25 12h42

MAIS LIDAS EM BRASIL

FATALIDADE

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

04.12.25 9h12

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Cantor é flagrado agredindo a mulher na frente do filho

A publicação já soma mais de 1,3 milhão de visualizações em redes sociais

05.12.25 13h14

ACIDENTE

O que é a 'pegada suicida'? Entenda o exercício no supino que causou a morte de homem em academia

Entenda por que o exercício feito sem o polegar envolvendo a barra aumenta o risco de queda e exige supervisão profissional

04.12.25 19h17

BRASIL

VÍDEO: Leoa 'Leona' volta ao recinto de zoológico após morte de jovem

Jovem de 19 anos morreu após escalar muro de 6 metros e ser atacado pelo felino

05.12.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda