VÍDEO: Leoa 'Leona' volta ao recinto de zoológico após morte de jovem

Leona, a leoa, voltou ao recinto do Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, conhecido como Bica, após um breve período de isolamento decorrente da fatalidade que levou Gerson de Melo Machado, de 19 anos, ao óbito. O retorno ocorreu na tarde desta quinta-feira (4). Mesmo com sua volta ao recinto, a leoa vai continuar sob acompanhamento de uma equipe veterinária multidisciplinar.

Leona nasceu no Parque Zoobotânico Arruda Câmara em 2006, filha do casal de felinos Darah e Sadam; ela foi criada com os pais até o falecimento dos dois. Após a morte deles, ela chegou a conviver com um leão macho que viveu alguns meses no mesmo recinto, mas o felino também morreu e, desde então, ela ficou sozinha. Em 2022, o Parque da Bica chegou a receber uma leoa de Teresina, mas ela teve que ficar separada de Leona, pois não houve nenhuma interação entre as duas.

Segundo os funcionários da Bica, no primeiro dia de isolamento, a felina apresentou sinais agudos de estresse, mas gradativamente apresentou melhoras à medida que os dias passavam. A leoa habita no zoológico há cerca de três anos e não apresentava comportamento agressivo.Confira abaixo o retorno de Leona

Morte por ataque

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu atacado pela leoa após ele ter invadido o recinto do animal. No momento em que ele entrou na jaula, o parque estava aberto e recebia visitantes. O jovem subiu por uma estrutura lateral da jaula e, em seguida, usou a árvore do recinto da leoa como apoio para entrar no espaço. A leoa reagiu e Gerson morreu em decorrência dos ferimentos.

Ele tinha transtornos mentais e tinha como sonho "domar leões".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)