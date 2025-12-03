Capa Jornal Amazônia
Brasil supera Coreia do Sul e garante a quarta vitória no Mundial feminino de handebol

As brasileiras voltam à quadra na sexta, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Angola.

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira feminina de handebol conseguiu mais um importante resultado de olho na classificação para as quartas de final do Mundial feminino. Nesta quarta-feira, o time nacional superou a Coreia do Sul por 32 a 25, em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase em Dortmund, na Alemanha, e lidera o Grupo 4 com seis pontos.

Invicto na competição, o Brasil garantiu a sua quarta vitória. Apostando em um ritmo mais forte desde o início, as brasileiras abriram uma pequena vantagem de 8 a 5, mas permitiram a reação das rivais que buscaram a virada em 11 a 10.

A instabilidade, porém, durou pouco e o time nacional se recuperou ainda antes do intervalo. Sob o comando de Bruna de Paula e Giulia Guariero, a equipe reagiu e voltou a ditar o ritmo do confronto. Alê Nascimento e Gabriela Bitolo, que saíram do banco de reservas, entraram bem no duelo e o Brasil fechou a primeira etapa com uma vantagem de 16 a 11.

Na volta do intervalo, a Coreia do Sul apertou o ritmo, reduziu a diferença para dois gols (18 a 16), mas ficou nisso. Com uma boa sequência de oito minutos sem levar gol, o Brasil se recuperou e venceu o embate por 32 a 25.

Na busca pela classificação às quartas de final, as brasileiras voltam à quadra nesta sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), para enfrentar a seleção angolana, novamente em Dortmund.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

handebol

mundial feminino

Brasil

Coreia do Sul
