Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu

Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina

Fábio Will
Goleiro Marcelo Rangel foi um dos jogadores citados no samba (Wagner Santana / O Liberal)

O acesso do Remo à Série A rendeu ao Remo várias homenagens, uma delas veio em forma de música, através dos compositores Bosco Guimarães e Vicente Costa. Os dois são responsáveis pelo samba chamado: “O Remo é Série A”. A homenagem ganhou vida um dia antes do Leão Azul conseguir o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, além de contar com uma “provocação” ao Paysandu, maior rival do Remo.

Em entrevista ao jornalista de O Liberal, Carlos Ferreira, o compositor Bosco Guimarães, falou da felicidade em compor mais um samba para o time do coração. O músico revelou que a música foi feita antes do acesso e que no final deu tudo certo.

“Compus esse samba da subida do Clube do Remo com o meu amigo em parceiro Vicente Costa. Para a nossa felicidade deu tudo certo, compusemos um dia antes do Remo subir. Em 2005 fiz o samba do Rancho Não posso me Amofiná, em que homenageava os 100 anos do Remo e foi campeão na avenida. Também compus o samba do acesso da Série C para a B e é só felicidade. Um grande abraço a todos os remistas, a todo Norte em que estaremos representando com muito orgulho no Brasileiro da Série A”, disse.

CONFIRA O SAMBA DO REMO

Provocou

A letra do samba faz referências ao acesso do Remo e cita o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols, além do goleiro Marcelo Rangel, um dos principais goleiros da competição. Mas o samba azulino também traz uma “cutucada” no Paysandu, maior rival azulino e que foi rebaixado para a Série C. A letra faz referência ao gol de Diego Henrández, o uruguaio camisa 33, número que representa a quantidade de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Paysandu.

image Diego Hernández marcou o gol da vitória do Remo diante do Paysandu no clássico da Série B (Wagner Santana / O Liberal)

O samba do Remo também traz outras referências à conquista do acesso. A música consta agradecimento ao Fenômeno Azul, torcida que não deixou de apoiar Remo, ao presidente Tonhão, ao executivo de futebol Marcos Braz e também ao técnico Guto Ferreira, que chegou ao Remo quando a equipe estava em crise e conseguiu uma sequência de oito partidas de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas.

Confira a letra do Samba

“Sonho realizado, podem comemorar o Remo na Série A

Iêiêiêiêiêiê bota pra ferver.

Sonho realizado, podem comemorar o Remo na Série A

Iêiêiêiêiêiê bota pra ferver.

 

33 anos eu esperei, só Deus sabe o que passei

Cheguei a ficar sem divisão, um gol do 33 derrubou o Bicho Papão

Quanto riso de felicidade, clube do Remo é alegria da cidade

 

Parabéns presidente Tonhão. Valeu, Marcos Braz e Guto Ferreira

Nossa diretoria não é de brincadeira

 

O Mangueirão transbordando e torcida gritando: “Bye-bye, Goiás

E aqueles que pularam do barco sejam felizes não voltem mais”

 

Pedro Rocha, nosso goleador. Iluminado Marcelo Rangel

Obrigado a toda comissão, do NASP do nosso plantel.

 

Teu mando ascende a paixão

Da tua torcida, um Fenômeno Azul

Para sempre irás brilhar”

.
