Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina Fábio Will 03.12.25 16h02 Goleiro Marcelo Rangel foi um dos jogadores citados no samba (Wagner Santana / O Liberal) O acesso do Remo à Série A rendeu ao Remo várias homenagens, uma delas veio em forma de música, através dos compositores Bosco Guimarães e Vicente Costa. Os dois são responsáveis pelo samba chamado: “O Remo é Série A”. A homenagem ganhou vida um dia antes do Leão Azul conseguir o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, além de contar com uma “provocação” ao Paysandu, maior rival do Remo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista ao jornalista de O Liberal, Carlos Ferreira, o compositor Bosco Guimarães, falou da felicidade em compor mais um samba para o time do coração. O músico revelou que a música foi feita antes do acesso e que no final deu tudo certo. “Compus esse samba da subida do Clube do Remo com o meu amigo em parceiro Vicente Costa. Para a nossa felicidade deu tudo certo, compusemos um dia antes do Remo subir. Em 2005 fiz o samba do Rancho Não posso me Amofiná, em que homenageava os 100 anos do Remo e foi campeão na avenida. Também compus o samba do acesso da Série C para a B e é só felicidade. Um grande abraço a todos os remistas, a todo Norte em que estaremos representando com muito orgulho no Brasileiro da Série A”, disse. CONFIRA O SAMBA DO REMO Provocou A letra do samba faz referências ao acesso do Remo e cita o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols, além do goleiro Marcelo Rangel, um dos principais goleiros da competição. Mas o samba azulino também traz uma “cutucada” no Paysandu, maior rival azulino e que foi rebaixado para a Série C. A letra faz referência ao gol de Diego Henrández, o uruguaio camisa 33, número que representa a quantidade de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Paysandu. Diego Hernández marcou o gol da vitória do Remo diante do Paysandu no clássico da Série B (Wagner Santana / O Liberal) VEJA MAIS Jogos do Remo na Série A podem ser transmitidos na Europa; saiba detalhes Leão Azul pode garantir um faturamento maior com a exposição da marca e de seus patrocinadores Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 O samba do Remo também traz outras referências à conquista do acesso. A música consta agradecimento ao Fenômeno Azul, torcida que não deixou de apoiar Remo, ao presidente Tonhão, ao executivo de futebol Marcos Braz e também ao técnico Guto Ferreira, que chegou ao Remo quando a equipe estava em crise e conseguiu uma sequência de oito partidas de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas. Confira a letra do Samba “Sonho realizado, podem comemorar o Remo na Série A Iêiêiêiêiêiê bota pra ferver. Sonho realizado, podem comemorar o Remo na Série A Iêiêiêiêiêiê bota pra ferver. 33 anos eu esperei, só Deus sabe o que passei Cheguei a ficar sem divisão, um gol do 33 derrubou o Bicho Papão Quanto riso de felicidade, clube do Remo é alegria da cidade Parabéns presidente Tonhão. Valeu, Marcos Braz e Guto Ferreira Nossa diretoria não é de brincadeira O Mangueirão transbordando e torcida gritando: “Bye-bye, Goiás E aqueles que pularam do barco sejam felizes não voltem mais” Pedro Rocha, nosso goleador. Iluminado Marcelo Rangel Obrigado a toda comissão, do NASP do nosso plantel. Teu mando ascende a paixão Da tua torcida, um Fenômeno Azul Para sempre irás brilhar” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a jornal amazônia samba do remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 Futebol Denúncia aponta falhas graves em peneira do Remo e caso é levado ao Ministério Público; clube nega A denúncia formalizada aponta que os atletas teriam ficado sem água para beber, sem assistência médica preventiva e expostos a treinos em horário insalubre; além disso, a instituição teria desrespeitado os prazos dados para a divulgação dos resultados 03.12.25 15h50 Futebol Remo não deve anunciar reforços até o início da próxima semana, afirma Braz Segundo o dirigente, primeiros anúncios azulinos devem ocorrer na terça-feira (9), dias após o final da Série A 2025. 03.12.25 15h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04