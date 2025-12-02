Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 Fábio Will 02.12.25 11h03 Raimar atuando pelo Remo em 2024 (Thiago Gomes / O Liberal) Após conquistar dois acessos seguidos para a Série B na carreira, um com o Remo e outro com Náutico-PE, o lateral-esquerdo Raimar, de 23 anos, acertou com o Brusque-SC para a temporada 2026. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do clube catarinense nas redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Revelado pelo Paraná Clube, Raimar chamou atenção ainda jovem e se transferiu para o Athletico-PR, onde permaneceu por quatro temporadas. Sem espaço entre os profissionais, foi emprestado ao Remo em 2021, temporada em que o clube disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Corinthians mira contratação de Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo Artilheiro do Leão ficará livre no mercado no dia 30 de dezembro Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A Apesar do rebaixamento azulino naquele ano, o lateral conquistou o título da Copa Verde, o único do clube até hoje. Ao fim do contrato, Raimar somou experiências internacionais atuando pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e pelo Nacional de Portugal. Raimar (ao centro) em treinamento quando atuava pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo) Identificação com o Remo e retorno ao futebol brasileiro Em 2024, Raimar retornou ao Remo para disputar a Série C do Brasileirão e teve papel importante no acesso azulino à Série B 2025. Somando as duas passagens pelo Leão, o jogador disputou 48 partidas, marcou 2 gols, deu uma assistência e ergueu uma taça. VEJA MAIS Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A Diego Hernandez faz tatuagem com número da camisa do Remo: 'Eternizado na pele' Jogador tatuou o número 33, muito simbólico para o clube azulino Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número Temporada 2025 com título estadual e novo acesso Neste ano, o lateral voltou à sua cidade natal para defender o Amazonas-AM, onde conquistou o Campeonato Amazonense. Em seguida, foi emprestado ao Náutico-PE, pelo qual novamente obteve acesso à Série B, o segundo consecutivo em sua carreira. O bom momento do jogador atraiu o interesse do Brusque, que busca renovar o elenco para a temporada 2026. Raimar tentará na equipe catarinense o terceiro acesso seguido à Série B. 