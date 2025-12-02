Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Após conquistar dois acessos seguidos para a Série B na carreira, um com o Remo e outro com Náutico-PE, o lateral-esquerdo Raimar, de 23 anos, acertou com o Brusque-SC para a temporada 2026. O anúncio foi feito pelo perfil oficial do clube catarinense nas redes sociais.

Revelado pelo Paraná Clube, Raimar chamou atenção ainda jovem e se transferiu para o Athletico-PR, onde permaneceu por quatro temporadas. Sem espaço entre os profissionais, foi emprestado ao Remo em 2021, temporada em que o clube disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar do rebaixamento azulino naquele ano, o lateral conquistou o título da Copa Verde, o único do clube até hoje. Ao fim do contrato, Raimar somou experiências internacionais atuando pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e pelo Nacional de Portugal.

Raimar (ao centro) em treinamento quando atuava pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Identificação com o Remo e retorno ao futebol brasileiro

Em 2024, Raimar retornou ao Remo para disputar a Série C do Brasileirão e teve papel importante no acesso azulino à Série B 2025. Somando as duas passagens pelo Leão, o jogador disputou 48 partidas, marcou 2 gols, deu uma assistência e ergueu uma taça.

Temporada 2025 com título estadual e novo acesso

Neste ano, o lateral voltou à sua cidade natal para defender o Amazonas-AM, onde conquistou o Campeonato Amazonense. Em seguida, foi emprestado ao Náutico-PE, pelo qual novamente obteve acesso à Série B, o segundo consecutivo em sua carreira.

O bom momento do jogador atraiu o interesse do Brusque, que busca renovar o elenco para a temporada 2026. Raimar tentará na equipe catarinense o terceiro acesso seguido à Série B.