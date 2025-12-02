Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Após a conquista do acesso à Série A, o Remo vive um momento de montagem de elenco visando as disputas da temporada 2026. Um dos jogadores importantes na conquista do acesso à elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o clube azulino. A informação foi conformada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube..

Klaus possui contrato com o Remo até o final desta temporada, mas, após o acesso, o jogador recebeu propostas de clubes das Séries A e B. O pensamento do Remo é contar com o atleta para o próximo ano, porém, a política azulina é não entrar em “leilão” por jogadores.

O zagueiro de 31 anos, natural de Dois Irmãos (RS), concluiu a sua primeira temporada com a camisa do Remo. Neste ano o jogador esteve em campo 31 vezes, marcou um gol e conquistou o acesso à Série A e também o título do campeonato Paraense.

Capitão algumas vezes na temporada, Klaus foi titular absoluto na defesa azulina. O jogador teve um papel importante não só dentro das quatro linhas, mas fora delas, como uma liderança no grupo.

Klaus é experiente, passou por vários clubes e teve o Juventude-RS e o Internacional-RS como equipes que deram base para o atleta. O zagueiro também passou pelo Ceará-CE, Botafogo-RJ e Atlético-GO. Klaus também atuou fora do Brasil e defendeu o RWDM Brussels, da Bélgica, além do Iraklis 1908, da Grécia.

Na temporada 2026 o Remo terá um ano cheio de competições. O clube paraense terá em disputa o Campeonato Paraense, a Copa Norte, Copa do Brasil e o Brasileirão Série A, que inicia no dia 28 de janeiro.