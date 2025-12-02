Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão Fábio Will e Caio Maia 02.12.25 11h52 Klaus exerceu um papel de liderança no clube azulino (Samara Miranda / Remo) Após a conquista do acesso à Série A, o Remo vive um momento de montagem de elenco visando as disputas da temporada 2026. Um dos jogadores importantes na conquista do acesso à elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o clube azulino. A informação foi conformada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube.. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Klaus possui contrato com o Remo até o final desta temporada, mas, após o acesso, o jogador recebeu propostas de clubes das Séries A e B. O pensamento do Remo é contar com o atleta para o próximo ano, porém, a política azulina é não entrar em “leilão” por jogadores. O zagueiro de 31 anos, natural de Dois Irmãos (RS), concluiu a sua primeira temporada com a camisa do Remo. Neste ano o jogador esteve em campo 31 vezes, marcou um gol e conquistou o acesso à Série A e também o título do campeonato Paraense. VEJA MAIS Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026 Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. Capitão algumas vezes na temporada, Klaus foi titular absoluto na defesa azulina. O jogador teve um papel importante não só dentro das quatro linhas, mas fora delas, como uma liderança no grupo. Klaus é experiente, passou por vários clubes e teve o Juventude-RS e o Internacional-RS como equipes que deram base para o atleta. O zagueiro também passou pelo Ceará-CE, Botafogo-RJ e Atlético-GO. Klaus também atuou fora do Brasil e defendeu o RWDM Brussels, da Bélgica, além do Iraklis 1908, da Grécia. Na temporada 2026 o Remo terá um ano cheio de competições. O clube paraense terá em disputa o Campeonato Paraense, a Copa Norte, Copa do Brasil e o Brasileirão Série A, que inicia no dia 28 de janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a klaus futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém 02.12.25 15h14 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MERCADO Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores 01.12.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03