Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

Fábio Will e Caio Maia
fonte

Klaus exerceu um papel de liderança no clube azulino (Samara Miranda / Remo)

Após a conquista do acesso à Série A, o Remo vive um momento de montagem de elenco visando as disputas da temporada 2026. Um dos jogadores importantes na conquista do acesso à elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o clube azulino. A informação foi conformada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube..

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Klaus possui contrato com o Remo até o final desta temporada, mas, após o acesso, o jogador recebeu propostas de clubes das Séries A e B. O pensamento do Remo é contar com o atleta para o próximo ano, porém, a política azulina é não entrar em “leilão” por jogadores.

O zagueiro de 31 anos, natural de Dois Irmãos (RS), concluiu a sua primeira temporada com a camisa do Remo. Neste ano o jogador esteve em campo 31 vezes, marcou um gol e conquistou o acesso à Série A e também o título do campeonato Paraense.

VEJA MAIS

image Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C
Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

image Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026
Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem

image Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026
Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

Capitão algumas vezes na temporada, Klaus foi titular absoluto na defesa azulina. O jogador teve um papel importante não só dentro das quatro linhas, mas fora delas, como uma liderança no grupo.

Klaus é experiente, passou por vários clubes e teve o Juventude-RS e o Internacional-RS como equipes que deram base para o atleta. O zagueiro também passou pelo Ceará-CE, Botafogo-RJ e Atlético-GO. Klaus também atuou fora do Brasil e defendeu o RWDM Brussels, da Bélgica, além do Iraklis 1908, da Grécia.

Na temporada 2026 o Remo terá um ano cheio de competições. O clube paraense terá em disputa o Campeonato Paraense, a Copa Norte, Copa do Brasil e o Brasileirão Série A, que inicia no dia 28 de janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série a

klaus

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes

Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém

02.12.25 15h14

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

MERCADO

Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense

Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores

01.12.25 19h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026

Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada.

01.12.25 14h53

FUTEBOL

Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão

Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão

02.12.25 11h52

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

02.12.25 7h00

FUTEBOL

Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C

Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026

02.12.25 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda