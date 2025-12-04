Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking Estadão Conteúdo 04.12.25 16h18 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano. Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra. No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera. A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington. VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC: 1º Argentina 2º Espanha 3º França 4º Inglaterra 5º Brasil 6º Holanda 7º Portugal 8º Alemanha 9º Marrocos 10º Colômbia 11º Croácia 12º Uruguai 13º Bélgica 14º Egito 15º Senegal 16º Equador 17º Coreia do Sul 18º Noruega 19º Costa do Marfim 20º Japão 21º México 22º Itália 23º Suíça 24º Gana 25º Estados Unidos 26º Austrália 27º Áustria 28º Argélia 29º Dinamarca 30º Irã 31º Paraguai 32º Canadá 33º Arábia Saudita 34º Turquia 35º Polônia 36º Panamá 37º País de Gales 38º Escócia 39º Tunísia 40º Suécia 41º Irlanda 42º Catar 43º República Checa 44º África do Sul 45º Nova Zelândia 46º Jordânia 47º Bolívia 48º Eslováquia 49º Bósnia e Herzegovina 50º RD Congo 51º Ucrânia 52º Romênia 53º Jamaica 54º Cabo Verde 55º Uzbequistão 56º Irlanda do Norte 57º Albânia 58º Iraque 59º Macedônia do Norte 60º Curaçao 61º Kosovo 62º Haiti 63º Suriname 64º Nova Caledônia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa de 2026 ranking favoritos Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37