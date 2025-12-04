Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Com Brasil em quinto, site faz ranking de favoritos para a Copa do Mundo de 2026; veja lista

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking

Estadão Conteúdo
fonte

Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball)

O site "The Athletic" montou um ranking com as possíveis colocações das seleções na Copa do Mundo de 2026. A competição será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O Mundial contará com 48 participantes. 42 seleções já estão confirmadas. As seis vagas restantes serão preenchidas com equipes que disputarão as repescagens em março do próximo ano.

Atual campeã mundial, a Argentina ocupa a primeira posição do ranking. A Espanha aparece em segundo, enquanto a França completa o pódio. O Brasil foi colocado no quinto lugar, atrás da Inglaterra.

No atual ranking da Fifa, o Brasil também é o quinto colocado. Favorita para conquistar o Mundial segundo o "The Athletic", a Argentina é a segunda posicionada no ranking da Fifa. A Espanha lidera.

A lista divulgada considerou 64 seleções, uma vez que incluiu as equipes que estão na repescagem europeia e na repescagem mundial. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, em Washington.

VEJA O RANKING DO THE ATHLETIC:

  1. 1º Argentina
  2. 2º Espanha
  3. 3º França
  4. 4º Inglaterra
  5. 5º Brasil
  6. 6º Holanda
  7. 7º Portugal
  8. 8º Alemanha
  9. 9º Marrocos
  10. 10º Colômbia
  11. 11º Croácia
  12. 12º Uruguai
  13. 13º Bélgica
  14. 14º Egito
  15. 15º Senegal
  16. 16º Equador
  17. 17º Coreia do Sul
  18. 18º Noruega
  19. 19º Costa do Marfim
  20. 20º Japão
  21. 21º México
  22. 22º Itália
  23. 23º Suíça
  24. 24º Gana
  25. 25º Estados Unidos
  26. 26º Austrália
  27. 27º Áustria
  28. 28º Argélia
  29. 29º Dinamarca
  30. 30º Irã
  31. 31º Paraguai
  32. 32º Canadá
  33. 33º Arábia Saudita
  34. 34º Turquia
  35. 35º Polônia
  36. 36º Panamá
  37. 37º País de Gales
  38. 38º Escócia
  39. 39º Tunísia
  40. 40º Suécia
  41. 41º Irlanda
  42. 42º Catar
  43. 43º República Checa
  44. 44º África do Sul
  45. 45º Nova Zelândia
  46. 46º Jordânia
  47. 47º Bolívia
  48. 48º Eslováquia
  49. 49º Bósnia e Herzegovina
  50. 50º RD Congo
  51. 51º Ucrânia
  52. 52º Romênia
  53. 53º Jamaica
  54. 54º Cabo Verde
  55. 55º Uzbequistão
  56. 56º Irlanda do Norte
  57. 57º Albânia
  58. 58º Iraque
  59. 59º Macedônia do Norte
  60. 60º Curaçao
  61. 61º Kosovo
  62. 62º Haiti
  63. 63º Suriname
  64. 64º Nova Caledônia
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa de 2026

ranking

favoritos

Brasil
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino

Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo

04.12.25 11h02

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda