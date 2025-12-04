Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 e assegurou vaga direta na 5ª fase da Copa do Brasil do próximo ano. Apesar do momento esportivo superior, o Leão Azul deve permanecer atrás do Paysandu no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

Embora a temporada ainda não tenha terminado oficialmente, já que faltam as definições da Série A e da Copa do Brasil, Remo e Paysandu já encerraram seus calendários e não terão mais pontuação a somar em 2025. Mesmo assim, segundo projeção divulgada pelo site rankingcbf.com, especialista em cálculos do RNC, o Papão continuará à frente do rival em 2026.

Projeções para o Ranking 2026

De acordo com os dados mais recentes, o Remo subiu sete posições e deve aparecer em 37º lugar, com 3.764 pontos. Já o Paysandu, que também evoluiu seis posições no ranking, deve figurar na 35ª colocação, com 4.030 pontos.

Apesar da diferença esportiva entre os clubes neste ano, com o Remo subindo à elite e o Paysandu caindo para a Série C, o ranking leva em consideração cinco temporadas, o que mantém o clube alviceleste em vantagem.

Outros clubes paraenses no ranking

Além da dupla Re-Pa, outros cinco clubes do Pará aparecem na projeção do RNC:

Águia de Marabá – 67º (1.437 pontos)

Tuna Luso – 87º (978 pontos)

Castanhal – 171º (234 pontos)

Cametá – 182º (204 pontos)

Paragominas – 226º (63 pontos)

Como funciona a pontuação do Ranking da CBF?

A CBF utiliza critérios diferentes para cada competição:

Campeonatos Brasileiros

Série A: campeão recebe 800 pontos

Série B: campeão recebe 400 pontos

Série C: campeão recebe 200 pontos

Série D: campeão recebe 100 pontos

Copa do Brasil

A pontuação é dada por fase alcançada:

1ª fase: 25 pontos

2ª fase: 50 pontos

3ª fase: 100 pontos

Oitavas: 200 pontos

Quartas: 400 pontos

Semifinal: 450 pontos

Vice-campeão: 480 pontos

Campeão: 600 pontos

Peso das temporadas

O ranking considera as últimas cinco temporadas com pesos diferentes:

Ano atual: multiplicador 5

Ano anterior: 4

Dois anos antes: 3

Três anos antes: 2

Quatro anos antes: 1

Por isso, campanhas antigas ainda influenciam fortemente a classificação.

O que conta e o que não conta

Apesar de organizadas pela CBF, competições como Copa Verde, Copa do Nordeste e campeonatos estaduais não somam pontos no RNC. Apenas torneios nacionais oficiais valem na contagem.

Para que serve o ranking?

O RNC é fundamental para definir:

vagas na Copa do Brasil,

vagas na Série D,

vagas da Copa do Nordeste e Copa Verde (a partir de 2026),

distribuição dos grupos dessas competições,

valores das cotas financeiras pagas pela CBF.

A pontuação também influencia o Ranking das Federações, que determina quantas vagas cada estado terá nas competições nacionais. Assim, o RNC impacta diretamente não apenas os clubes, mas toda a estrutura do futebol de cada federação.