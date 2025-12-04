Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Fábio Will 04.12.25 15h12 Paysandu deve seguir à frente do Leão no RNC (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 e assegurou vaga direta na 5ª fase da Copa do Brasil do próximo ano. Apesar do momento esportivo superior, o Leão Azul deve permanecer atrás do Paysandu no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Embora a temporada ainda não tenha terminado oficialmente, já que faltam as definições da Série A e da Copa do Brasil, Remo e Paysandu já encerraram seus calendários e não terão mais pontuação a somar em 2025. Mesmo assim, segundo projeção divulgada pelo site rankingcbf.com, especialista em cálculos do RNC, o Papão continuará à frente do rival em 2026. Projeções para o Ranking 2026 De acordo com os dados mais recentes, o Remo subiu sete posições e deve aparecer em 37º lugar, com 3.764 pontos. Já o Paysandu, que também evoluiu seis posições no ranking, deve figurar na 35ª colocação, com 4.030 pontos. Apesar da diferença esportiva entre os clubes neste ano, com o Remo subindo à elite e o Paysandu caindo para a Série C, o ranking leva em consideração cinco temporadas, o que mantém o clube alviceleste em vantagem. Outros clubes paraenses no ranking Além da dupla Re-Pa, outros cinco clubes do Pará aparecem na projeção do RNC: Águia de Marabá – 67º (1.437 pontos) Tuna Luso – 87º (978 pontos) Castanhal – 171º (234 pontos) Cametá – 182º (204 pontos) Paragominas – 226º (63 pontos) Como funciona a pontuação do Ranking da CBF? A CBF utiliza critérios diferentes para cada competição: Campeonatos Brasileiros Série A: campeão recebe 800 pontos Série B: campeão recebe 400 pontos Série C: campeão recebe 200 pontos Série D: campeão recebe 100 pontos Copa do Brasil A pontuação é dada por fase alcançada: 1ª fase: 25 pontos 2ª fase: 50 pontos 3ª fase: 100 pontos Oitavas: 200 pontos Quartas: 400 pontos Semifinal: 450 pontos Vice-campeão: 480 pontos Campeão: 600 pontos Peso das temporadas O ranking considera as últimas cinco temporadas com pesos diferentes: Ano atual: multiplicador 5 Ano anterior: 4 Dois anos antes: 3 Três anos antes: 2 Quatro anos antes: 1 Por isso, campanhas antigas ainda influenciam fortemente a classificação. O que conta e o que não conta Apesar de organizadas pela CBF, competições como Copa Verde, Copa do Nordeste e campeonatos estaduais não somam pontos no RNC. Apenas torneios nacionais oficiais valem na contagem. Para que serve o ranking? O RNC é fundamental para definir: vagas na Copa do Brasil, vagas na Série D, vagas da Copa do Nordeste e Copa Verde (a partir de 2026), distribuição dos grupos dessas competições, valores das cotas financeiras pagas pela CBF. A pontuação também influencia o Ranking das Federações, que determina quantas vagas cada estado terá nas competições nacionais. Assim, o RNC impacta diretamente não apenas os clubes, mas toda a estrutura do futebol de cada federação. 